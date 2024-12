Come abbiamo visto, con il Cyber Monday di oggi si vanno a chiudere le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon. Le proposte sono ancora parecchie e spaziano per praticamente ogni categoria del sito, ma in questa sede vi segnaliamo in particolare uno sconto che potrebbe far comodo soprattutto a chi sta cercando un nuovo smartwatch: su Amazon è disponibile Google Pixel Watch 2 con una super offerta che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Google Pixel Watch 2 in super offerta col Cyber Monday Amazon

Il colpo di coda delle offerte del Black Friday Amazon per questo Cyber Monday sta regalando parecchi sconti, anche consistenti: tra questi vi segnaliamo in particolare l’offerta riguardante Google Pixel Watch 2, smartwatch Wear OS lanciato lo scorso anno. Il dispositivo non costituisce l’ultimo modello della serie, ma a fronte del risparmio garantito quest’oggi vale decisamente la pena “soprassedere”.

Google Pixel Watch 2 propone uno schermo AMOLED con luminosità fino a 1000 nit, vetro Corning Gorilla Glass 5 (custom 3D) e cassa da 41 mm: è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, affiancato dal co-processore Cortex M33, da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Lato connettività troviamo naturalmente Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone, ma anche Wi-Fi, GPS per il tracciamento dell’attività fisica e NFC per i pagamenti in mobilità con Google Pay.

Non mancano poi certificazione IP68 (fondamentale per lo sport), microfono e speaker per chiamate (e non solo) e una serie completa di sensori pensati per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere: tra le funzionalità abbiamo conteggio dei passi, monitoraggio del sonno, dello stress, della frequenza cardiaca (con ECG), del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e non solo.

Parliamo dunque di uno smartwatch completo, ma che all’uscita ha fatto un po’ storcere il naso per il prezzo di vendita di partenza di 399 euro. Il problema ora è completamente risolto grazie all’offerta Amazon: potete acquistare Google Pixel Watch 2 nelle colorazioni Nero e Grigio verde a 187,42 euro, ossia meno di metà prezzo, in entrambi i casi al minimo storico del sito. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre più giù (e qui sopra) potete dare uno sguardo alla nostra recensione per fugare eventuali dubbi.