Siamo ormai entrati nel gran finale delle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon. Gli sconti sono ancora tantissimi e spaziano tra praticamente tutte le categorie di prodotti, anche se con il Cyber Monday è la tecnologia a fare da protagonista. Se non siete ancora riusciti a scovare uno smartphone che vi abbia convinto del tutto, siete capitati nel posto giusto: diamo insieme un’occhiata alle migliori offerte disponibili da non perdere su Amazon durante questo Cyber Monday, con un occhio di riguardo proprio per gli smartphone Android, smartwatch, tablet e cuffie. Se invece volete guardare le offerte Notebook, TV, Monitor, e anche prodotti Apple vi rimandiamo su TuttoTech.

Le offerte del Cyber Monday da non perdere in questo finale di Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday Amazon hanno preso il via più di 10 giorni fa e si concluderanno proprio oggi, 2 dicembre 2024, in occasione del Cyber Monday. La giornata è tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia, anche se in questi ultimi anni si è un po’ snaturata complice il periodo promozionale prolungato. Le offerte sono ancora tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartphone Android compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte di questo finale di Black Friday Amazon, che spaziano tra diverse categorie di prodotti. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, come ormai saprete, durante il Black Friday e il Cyber Monday non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Le proposte del sito sono tante e coinvolgono diversi marchi, abbiamo raccolto le più interessanti per categoria di prodotto:

Offerte Smartphone Black Friday

Ci sono proposte un po’ per tutti ancora, da chi vuole risparmiare con l’ottimo CMF Phone 1 (occhio solo che non ha l’NFC), al più completo Samsung Galaxy S24 Ultra a chi cerca un ottimo camera phone a prezzi interessanti come Google Pixel 8 e 8 Pro.

Offerte SmartWatch Black Friday

Fra gli smartwatch in offerta ancora disponibili più interessanti troviamo dei WearOS economici, per chi vuole al polso un prodotto che possa sostituire lo smartphone in più occasioni (notifiche, whatsapp, chiamate e simili), oppure degli ibridi come Amazfit Balance che vi permette di avere al polso persino l’assistente vocale Alexa aumentato di ChatGPT, tanta autonomia (oltre 7 giorni) ed NFC per i pagamenti.

Offerte Tablet Black Friday

Fra i Tablet in offerta vi segnaliamo l’ottimo HONOR Pad X8a per rapporto qualità prezzo man anche il ben più completo Magic Pad 2 che a bordo ha persino lo Snapdragon 8s Gen3.

Offerte Cuffie Black Friday

Non possono mancare al vostro kit tecnologico delle ottime cuffie true wireless per ascoltare musica o fare chiamate con le mani libere. Qui ci sono offerte interessanti sia per chi vuole delle cuffie true wireless non in-ear, ad esempio le Buds3 di Samsung che sono di altissima qualità, sia per chi vuole risparmiare.

Queste erano dunque le offerte più interessanti del momento attive con questo Cyber Monday, come finale della Settimana del Black Friday di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso delle ore, oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. In ogni caso la promozione terminerà oggi, 2 dicembre 2024.

