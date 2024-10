La gamma di smartwatch Google Pixel Watch 3 non introduce molti cambiamenti, ma si distingue per la disponibilità in due dimensioni, una delle quali da 45 mm che offre molto più spazio sul display.

Google ha recentemente presentato il design di Pixel Watch 3 in un video che tuttavia mostra anche un quadrante inedito elegante e minimalista.

Il nuovo quadrante Concentric sfrutterebbe meglio il display di Pixel Watch 3

Il video evidenzia un layout Concentric che non è ancora disponibile per Pixel Watch 3 e sebbene questo layout non faccia parte della serie Pixel Watch, ciò che lo distingue è l’anello unico con quattro complicazioni posizionato tra minuti e secondi.

Il design ha un mix di elementi diversi che gli conferiscono un aspetto ordinato e strutturato e risulta più leggibile grazie al suo aspetto simmetrico.

Due complicazioni nell’area inferiore mostrano la percentuale della batteria e le informazioni sulla frequenza cardiaca, mentre il VO2 Max (o punteggio di fitness cardio) è al centro della scena come terza complicazione.

La quarta presenta due onde accanto a un numero che probabilmente indicano la frequenza respiratoria. Allo stato attuale lo smartwatch di Google misura la frequenza respiratoria solo durante il sonno come parte delle sue metriche relative alla salute.

Il quadrante Concentric modificato si discosta dai tipici design disordinati tipici dei Pixel Watch e anche se non è ancora stato rilasciato ufficialmente, il video offre un’anteprima di ciò che potrebbe riservare agli smartwatch premium di Google.

Tuttavia potrebbe trattarsi solo di un concept che mostra idee di design, ma ci auguriamo che Google rilasci questo nuovo layout in un futuro aggiornamento software.