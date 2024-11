Smart Launcher, uno dei launcher Android più longevi e apprezzati, si prepara a un importante aggiornamento che introdurrà diverse novità interessanti. La versione 6.5 dell’app, annunciata dallo sviluppatore Vincenzo Colucci, porta con sé significative migliorie sia funzionali che estetiche.

Ecco le novità di Smart Launcher 6.5

La novità più rilevante è l’introduzione di “Your Feed“, una funzionalità che si propone come valida alternativa a Google Discover. Si tratta di un lettore RSS integrato, accessibile con uno swipe verso destra dalla schermata principale, che permette agli utenti di personalizzare completamente le proprie fonti di notizie. Gli utenti saranno in grado sia di aggiungere manualmente i feed RSS preferiti sia di scegliere tra una selezione di fonti suggerite dalla community.

Sul fronte estetico, l’aggiornamento introduce il supporto per i widget traslucidi con effetto blur sullo sfondo, ricordando vagamente lo stile di Nothing OS. Una caratteristica interessante è che gli sviluppatori stanno lavorando per estendere questa funzionalità anche ai widget di terze parti. Inoltre, grazie a una partnership con KWGT, i widget Kustom verranno ora automaticamente inclusi nel backup delle impostazioni del launcher, anche se sarà necessario disporre della licenza Pro di KWGT.

Come annunciato su Reddit (di seguito trovate il link al post completo), l’aggiornamento porta con sé anche due nuovi temi: “Opaque Glass” e “Material You”. Il primo è stato progettato specificamente per integrarsi con i nuovi widget traslucidi e si adatta automaticamente alla modalità chiara o scura del sistema. Il secondo tema segue invece le linee guida Material You di Google, adattando i colori dell’interfaccia in base allo sfondo scelto, proprio come fa il Pixel Launcher.

Vale la pena ricordare che Smart Launcher si distingue dalla maggior parte dei launcher presenti sul Google Play Store per il suo codice completamente indipendente da AOSP, una scelta che ha permesso agli sviluppatori di mantenere una maggiore libertà creativa e di implementazione delle varie funzionalità.

Per quanto riguarda la disponibilità, l’aggiornamento è già in fase di distribuzione per gli utenti beta e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti della versione stabile intorno al 5 dicembre. Gli sviluppatori hanno optato per un rilascio graduale per assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima della distribuzione su larga scala.

Tutti coloro i quali vogliano provare in prima persona le novità possono scaricare o, se già installato, procedere con l’aggiornamento all’ultima versione disponibile, la 6.5, tramite il badge sottostante che rimanda direttamente alla pagina dell’app sul Google Play Store.