Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento di Android, introducendo nuove funzionalità, apportando modifiche all’interfaccia e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Con riferimento ai bug, da oltre un anno gli sviluppatori di launcher di terze parti si lamentavano con il colosso di Mountain View per un problema riscontrato sulle varie versioni di Android e pare che sia stata finalmente implementata la relativa risoluzione.

Ricordiamo che a causa di tale bug si verificavano errori di visualizzazione e altri problemi che, pur non rendendo inutilizzabili i launcher di terze parti, erano comunque fonti di frustrazione per gli utenti.

Risolto con Android 15 un fastidioso bug dei launcher di terze parti

A quanto pare, agli sviluppatori di Google sono serviti diversi mesi per trovare il modo di risolvere il problema riscontrato ma, stando all’annuncio fatto nelle scorse ore su X dal team di Smart Launcher, il fix è stato finalmente implementato.

La conferma è arrivata anche da Issue Tracker (“Using a custom launcher, apps won’t launch properly if the app icon was tapped immediately after returning to the home screen”), ove il 21 novembre il team di Google ha reso noto che il bug è stato risolto e il relativo fix sarà disponibile con le future release di Android.

In particolare, la risoluzione è già in fase di rilascio ed è stata riscontrata su vari dispositivi basati su Android 15 ma nel corso dei prossimi giorni la sua disponibilità dovrebbe andare ampliandosi.

In virtù della correzione, tornare alla schermata iniziale e aprire le app con i launcher di terze parti dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza più fluida e piacevole.