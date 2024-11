Molti di voi probabilmente sognano una modalità desktop degna di questo nome da parecchio tempo su Android stock, il robottino verde infatti non ha ancora una modalità tranquillamente utilizzabile dagli utenti ed è per questo che in molti hanno probabilmente sognato leggendo di come Google sembrasse al lavoro per rendere ChromeOS la modalità desktop predefinita dei Pixel, salvo poi vedere i propri sogni frantumarsi inesorabilmente.

In realtà sappiamo come il colosso di Mountain View sia al lavoro già da qualche tempo nello sviluppo di una modalità desktop, abbiamo potuto intravedere qualcosa in primavera, ma anche più di recente; nello sviluppo della prossima versione del robottino infatti Google ha inserito diverse nuove funzioni come didascalie delle finestre appropriate, la possibilità di agganciare le finestre, opzioni di passaggio del mouse, ridimensionamento delle finestre e molto altro ancora.

Una modalità desktop degna di questo nome assume ancor più importanza se si pensa ai recenti piani di Google volti a sostituire ChromeOS con Android sui Chromebook nel prossimo futuro, quest’oggi dunque, grazie al lavoro svolto da Mishaal Rahman, scopriamo insieme le ultime novità in sviluppo nei laboratori del colosso di Mountain View.

Google continua a sviluppare nuove funzioni per la futura modalità desktop di Android

Con la versione Android 15 QPR1 Beta 2 di settembre per Pixel Tablet, Google ha introdotto nel sistema operativo mobile proprietario il desktop windowing, si tratta di una modalità che consente l’esecuzione di più app contemporaneamente in finestre libere che è possibile ridimensionare proprio come sulle piattaforme desktop tradizionali a cui siamo abituati. Quando la modalità è attiva la posizione della barra delle applicazioni è bloccata in basso e mostra le app in esecuzione, mentre ogni finestra presenta una barra di intestazione nella parte alta che ospita vari controlli, attualmente include un menu a discesa per modificare la modalità di windowing, un pulsante per ingrandire la finestra e un pulsante per chiuderla.

Google ha pensato a diversi modi per attivare la modalità finestra desktop, gli utenti possono premere a lungo il pulsante nella parte superiore di qualsiasi app a schermo intero e quindi trascinarlo ovunque sullo schermo per riavviare l’app come finestra libera, oppure possono utilizzare la scorciatoia da tastiera Comando + Ctrl + Giù. Una volta attivata la modalità, tutte le applicazioni aperte in seguito verranno avviate in modalità finestra desktop.

Nell’ultima versione di Android 15 QPR2 Beta 1, Rahman è riuscito ad attivare per vie traverse una nuova opzione all’interno del menù a discesa, un pulsante “Nuova finestra” che, se cliccato, avvia una nuova istanza dell’app in un’altra finestra.

Le finestre della modalità desktop ricevono inoltre un’altra funzionalità degna di nota e finora assente, si tratta di un pulsante di minimizzazione alla barra dell’intestazione. Sia chiaro, non si tratta di un’innovazione, tutti i sistemi operativi desktop vantano già questa funzionalità, ma se Android deve poter essere utilizzato in questo modo è doverosa la sua introduzione. Il funzionamento è il classico che ben conosciamo, cliccando il pulsante si minimizza una finestra e, quando la finestra di un’app è ridotta a icona, può essere riaperta toccando l’icona dell’app nella barra delle applicazioni; la barra sotto l’icona dell’app diventa grigia e si restringe quando un’app è ridotta a icona.

Ma non è tutto, la versione più recente di Android 15 QPR2 Beta 1 infatti ha introdotto una funzionalità “app-to-web” per le finestre del desktop, nel menu a discesa apparirà un’opzione “apri nel browser” che, se cliccata, apre il sito web associato all’applicazione (ovvero la sua versione web); al momento tuttavia sembra limitata ad un esiguo numero di applicazioni.

Quelle elencate dunque sono le ultime novità in fase di sviluppo per la futura versione desktop di Android, per quanto l’azienda di Mountain View si stia impegnando il percorso è ancora lungo prima di poter confezionare una modalità desktop utilizzabile senza rimpianti; non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il risultato finale.