Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni relative agli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 e nelle scorse ore è apparso in un breve video del modello Ultra.

Su Reddit, infatti, è stato pubblicato un video nel quale viene mostrato quello che dovrebbe essere Samsung Galaxy S25 Ultra (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità) e che in 10 secondo ci permette di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il suo design.

Ecco il presunto design di Samsung Galaxy S25 Ultra

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che il colosso coreano ha deciso di non apportare rivoluzioni al design del suo nuovo modello di punta, sebbene non manchino delle piccole modifiche.

Caratterizzato da un design piatto con angoli leggermente arrotondati, lo smartphone ha il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sul lato destro della cornice mentre sulla parte posteriore la fotocamera principale mantiene il tipico stile del colosso coreano.

In sostanza, per Samsung Galaxy S25 Ultra il team di designer di Samsung avrebbe deciso di puntare su una piccola evoluzione rispetto alla precedente generazione, senza stravolgimenti.

C’è da tenere presente che manca ancora più di un mese alla presentazione della serie Samsung Galaxy S25 e non è chiaro se il telefono che vediamo in questo breve filmato sia un prototipo o già la versione finale.

In pratica, per sapere se è davvero questo il look di Samsung Galaxy S25 Ultra dovremo avere ancora un po’ di pazienza.

Ricordiamo che tra le principali novità della nuova serie Galaxy S vi è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la CPU più potente tra quelle attualmente disponibili.