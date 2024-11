Nel corso delle ultime ore Huawei ha svelato ufficialmente i suoi nuovi Mate X6 e Mate 70 Pro+: scopriamo insieme le specifiche tecniche e il design dei due modelli di smartphone.

Huawei Mate X6: un design familiare

Una foto condivisa nelle ultime ore dalla compagnia sul social network Weibo mostra il design di Huawei Mate X6, che apparentemente sembrerebbe non prendere poi così tanto le distanze dal precedente modello, con la rifinitura in metallo riservata esclusivamente alla parte superiore. Il modulo fotocamere sul lato posteriore presenta invece un taglio a diamante con 4 aperture al suo interno, già visto in passato.

Cambiamenti previsti invece per il periscopio, per l’occasione spostato da destra a sinistra. L’immagine in questione mostrerebbe inoltre due nuovi pannelli per il lato posteriore del pieghevole, con una texture del tutto simile a quanto visto su Huawei Mate 70, oltre ad una superficie in ecopelle rossa, praticamente identica alla controparte del modello a doppia piega, Huawei Mate XT.

Non conosciamo ancora le specifiche tecniche relative al nuovo modello: nel caso di Huawei Mate X5, il pieghevole montava un display OLED da 7,85 pollici di diagonale, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e una frequenza di campionamento al tocco da 240 Hz. Nel caso del comparto fotocamere, lo smartphone presentava un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultrawide da 13 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel con apertura f/3,4.

Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte della compagnia, che arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni.

Huawei Mate 70 Pro+: chip Kirin, periscopio e non solo

Il presidente di Huawei, Richard Yu, ha recentemente condiviso un video che mette in mostra il nuovo Mate 70 Pro+. Secondo quanto si evince dal video, il nuovo modello presenterebbe un design piuttosto simile a Huawei Mate 70, visto negli scorsi giorni, con alcune lievi modifiche nel caso del modulo fotocamere, soprattutto per la presenza di un periscopio in corrispondenza dell’angolo superiore sinistro e un sensore principale rinnovato da 60 megapixel, esclusiva dei modelli Pro e Pro+.

Sotto il cofano della nuova serie Huawei Mate 70 troveremo verosimilmente il processore Kirin 9100, realizzato con processo produttivo N+3 a 6 nanometri. La nuova serie Huawei Mate 70 sarà inoltre la prima a presentare il sistema operativo proprietario HarmonyOS Next preinstallato al suo interno.

Non ci resta dunque che attendere l’evento ufficiale di presentazione dei nuovi Huawei Mate X6 e Huawei Mate 70 Pro+, previsto per il prossimo 26 novembre.