Sono diversi gli utenti che si affidano agli svariati servizi offerti dal colosso di Mountain View, Google infatti sviluppa e migliora continuamente tutte le applicazioni messe a disposizione degli utenti, molte delle quali particolarmente apprezzate.

Tanto per fare qualche esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto l’azienda cambiare il sistema di numerazione della versione di Google Maps, l’introduzione di due importanti novità per Google Chat, abbiamo visto anche come Street View permetta ora di offuscare la propria abitazione, oppure ancora la possibilità di inviare immagini in qualità originale con Google Messaggi.

C’è un elemento che accomuna tutti i software sviluppati da Google, ovvero il selettore dell’account: lo strumento in questione permette agli utenti di passare ad un account differente durante l’utilizzo delle applicazioni, pratica decisamente diffusa sia per separare l’utilizzo personale da quello lavorativo, sia considerando che spesso, complice il costo pari a zero, gli utenti possiedono più di un account Google.

Oggi parliamo proprio del selettore dell’account, visto che il cacciatore di codici assembledebug ha individuato nuove tracce riguardanti un futuro restyling dell’elemento in questione in diversi software dell’azienda.

Continuano i lavori per implementare il nuovo selettore dell’account Google nelle app del colosso

Alcuni di voi potrebbero ricordare come in più occasioni, nel corso del tempo, Google abbia modificato l’estetica dell’elemento in questione; nell’agosto dello scorso anno per esempio è stata la versione web del selettore dell’account a ricevere una gradita modifica estetica, visto che era da tempo fermo ad uno stile ormai vetusto.

Più di recente invece, per la precisione nel mese di settembre, lo sviluppatore già menzionato in apertura ha condiviso alcune immagini che mostravano un completo restyling estetico dell’account switcher in Gmail. È apparso subito evidente come anche altre applicazioni del brand avrebbero in futuro ricevuto gli stessi cambiamenti e ora, sono state individuate ulteriori prove al riguardo.

Sono infatti state individuate le modifiche al selettore dell’account in diverse applicazioni Google, nello specifico nella versione 15.47.26.sa.arm64 beta dell’app principale di Google, nella versione 24.47.04.699095382 beta di Maps, nella versione 2024.46.1-697566923-release di Calendar e nella build 5.24.472.00.90 di Keep.

Il video qui sopra ci mostra l’aspetto generale del nuovo selettore dell’account, ma è doveroso sottolineare come in base all’applicazione in uso lo strumento possa subire alcune modifiche. Come potete notare dalle immagini qui sotto infatti, software come Maps e la stessa app Google presentano elementi e menu aggiuntivi per le funzionalità e le impostazioni dell’app, mentre altri come Calendar e Keep sono, per così dire, più poveri.

Al momento non è chiaro quando Google implementerà il nuovo account switcher nelle proprie applicazioni, è lecito presumere che non tutti i software sviluppati dall’azienda lo riceveranno nello stesso momento ma, considerando l’avanzamento dei lavori, potrebbe non volerci poi molto prima di vederlo apparire in alcune app.