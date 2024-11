Proseguono le offerte del Black Friday di Xiaomi tramite il suo shop online ufficiale: in particolare oggi vi parliamo della possibilità di acquistare Redmi 14C a un super prezzo, oppure addirittura in regalo con un bundle speciale. Vediamo come funziona l’iniziativa e come approfittarne in base alle vostre esigenze.

Redmi 14C in offerta oppure praticamente in regalo con Redmi Pad SE

Le offerte del Black Friday di Xiaomi coinvolgono una miriade di smartphone, tablet, cuffie e non solo, sia tramite il sito ufficiale mi.com, sia tramite Amazon. Dopo aver visto vari modelli in sconto, in questo caso ci soffermiamo su una promozione riguardante Redmi 14C, smartphone Android di fascia bassa pensato per chi vuole spendere poco e al contempo avere tra le mani un prodotto interessante.

Redmi 14C ha esordito in Italia solo da poche settimane e mette a disposizione un ampio display IPS LCD da 6,88 pollici con refresh rate di 120 Hz e il SoC MediaTek Helio G81 Ultra, affiancato da 4 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (in base alla variante scelta). La batteria è generosa (5160 mAh), e il comparto fotografico è composto da tre sensori: sul retro c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e sensore per la profondità di campo da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP integrata attraverso un piccolo notch a goccia. A bordo non mancano connettività 4G dual SIM, NFC e lettore d’impronte digitali, posizionato lateralmente in corrispondenza del tasto di accensione e spegnimento.

Redmi 14C è stato lanciato in Italia poco più di un mese fa al prezzo consigliato di 129,90 euro (4-128 GB) o 159,90 euro (8-256 GB), ma in queste ore avete due possibilità di portarlo a casa sfruttando le promozioni del sito ufficiale mi.com: potete scegliere se acquistarlo singolarmente a partire da 99,90 euro (il prezzo si aggiorna direttamente nel carrello), oppure in bundle con Redmi Pad SE.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista Redmi 14C in offerta a partire da 99,90 euro

Se preferite la seconda opzione, potete optare per i bundle seguenti con Redmi Pad SE, in base alla versione che preferite. I prezzi qui sotto considerano già l’extra sconto di 30 euro che viene applicato direttamente nel carrello superando una spesa di 199 euro:

In pratica, considerando i prezzi di listino di Redmi Pad SE (219,99 euro per la versione 4-128 GB o 269,99 euro per quella da 8-256 GB), potete arrivare a ottenere gratuitamente Redmi 14C (e anche qualcosa in più, tenendo conto dell’extra sconto direttamente nel carrello).