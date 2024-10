Ognuno di noi compie quotidianamente diverse operazioni con il proprio smartphone, restare in contatto con amici, parenti e colleghi rientra senza dubbio tra queste e WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate per questo scopo, il software di proprietà di Meta viene infatti utilizzato e apprezzato da schiere di affezionati utenti che lo prediligono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

L’applicazione riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp stia lavorando alla personalizzazione nella sincronizzazione dei contatti, come permetterà di filtrare le chat con un maggiore controllo, come stia favorendo l’accesso agli aggiornamenti di stato, come offrirà un modo più pratico di gestire i link alle chiamate, come sia stata introdotta una nuova scorciatoia, come l’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire, come siano state introdotte utili novità per le community, come l’app cerchi di gestire automaticamente i messaggi dagli sconosciuti, come stiano arrivando i temi per le chat, o ancora come sia stato introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera.

Oggi vediamo insieme una novità, attualmente in distribuzione nel canale Beta, che vede l’introduzione di un nuovo indicatore di digitazione sia nelle chat di gruppo che in quelle singole.

WhatsApp Beta riprogetta l’indicatore di digitazione nelle chat

Allo stato attuale, che sia in una chat di gruppo o in una individuale, quando un utente scrive un messaggio su WhatsApp visualizziamo l’indicazione “[Nome] sta scrivendo” nella parte superiore dello schermo, per quanto questo approccio non crei confusione nelle chat singole, può farlo invece in quelle di gruppo nel momento in cui fossero presenti più utenti intenti nella digitazione di un messaggio.

L’azienda ha dunque deciso di apportare una modifica per l’indicatore di digitazione nell’ultima versione Beta di WhatsApp per Android (v2.24.21.18), come potete notare grazie all’immagine qui sotto, l’app propone ora un nuovo indicatore all’interno dell’interfaccia della conversazione con le sembianze di una bolla, rendendo più veloce e facile per gli utenti identificare chi sta digitando, o registrando un messaggio vocale, senza distogliere l’attenzione dalla conversazione in corso.

Il trasferimento dell’indicatore di digitazione all’interno della chat comporta la sua eliminazione dalla barra superiore dell’app, per quanto riguarda le chat di gruppo l’app fornisce, accanto al nuovo indicatore, anche l’immagine profilo dell’utente che sta scrivendo il messaggio; se più utenti fossero impegnati nell’invio di un messaggio verranno mostrate le diverse immagini profilo accanto al nuovo indicatore di digitazione.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.