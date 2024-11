In attesa del rilascio di One UI 7.0 Beta, continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali novità dell’interfaccia che porterà Android 15 sui dispositivi della gamma Samsung Galaxy.

Nelle scorse ore un nuovo interessante contributo dedicato a coloro che attendono con impazienza di scoprire cosa il colosso coreano abbia in serbo con la prossima versione di One UI è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su X si è soffermato in particolare sulle animazioni.

Come cambiano le animazioni con Samsung One UI 7.0

A dire del leaker, quando si attiva lo schermo l’animazione visualizzata ha un effetto rilassante di riduzione dello sfondo mentre per lo sblocco il team di sviluppatori del colosso coreano ha deciso di puntare su un effetto di rimbalzo.

Ed ancora, un’animazione di rimbalzo è stata implementata quando si tira verso il basso il pannello delle notifiche e nuove sono anche le animazioni per l’apertura delle applicazioni.

Ma vi sono anche altre novità, come l’effetto zoom mostrato quando si torna da un’app al cassetto delle applicazioni, le animazioni parallele che rendono One UI 7.0 fluida quando si apre rapidamente un’app, la si chiude e se ne apre un’altra e l’animazione completa mostrata quando si fa scorrere un’app lateralmente usando la barra di navigazione per tornare al desktop.

Infine, con One UI 7.0 nelle impostazioni quando si fa clic su un pulsante vengono visualizzati una micro animazione di rimbalzo e un nuovo effetto di ritorno e vi sono piccole novità grafiche anche per l’interfaccia dei widget e le notifiche in tempo reale.

Sempre secondo il leaker, queste novità non sono definitive e durante il periodo del programma beta potrebbero essere introdotte nuove animazioni o apportate delle correzioni a quelle già implementate, ciò anche sulla base dei feedback degli utenti.