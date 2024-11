Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per le caratteristiche tecniche o il design ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza (e per un lungo periodo di tempo) e funzionalità esclusive.

Un esempio di questo supporto arriva dalla Corea del Sud, ove il team di Samsung ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento di novembre per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, un update ritenuto necessario per coloro che desiderano prendere parte al programma beta di One UI 7.0.

Un importante aggiornamento per la serie Samsung Galaxy S24

L’aggiornamento in questione porta il firmware di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra alla versione S92xNKSU4AXK4, implementando le patch di sicurezza di novembre 2024, con le quali vengono risolte numerose vulberabilità.

Il changelog ufficiale non fa riferimento ad altri miglioramenti ma pare che l’installazione di tale update rappresenti un requisito necessario per prendere parte al programma One UI 7.0 Beta.

Ricordiamo a tal proposito che One UI 7.0 è la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, basata su Android 15 e che introduce un importante rinnovamento al design, con la seconda pagina per il Quick Panel (una dedicata alle notifiche e l’altra agli interruttori relativi alle impostazioni), nuove icone e animazioni migliorate.

Per quanto riguarda i modelli della serie Samsung Galaxy S24 commercializzati in Italia, all’inizio del mese è già stato avviato il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di novembre mentre il programma One UI 7.0 Beta probabilmente non sarà disponibile (dovrebbe essere riservato soltanto ad alcuni Paesi, come la Corea del Sud, gli Stati Uniti e la Germania).

La versione stabile di One UI 7.0 dovrebbe essere rilasciata a livello globale tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Staremo a vedere.