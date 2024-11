Google ha lanciato la VPN integrata esclusiva per i dispositivi Pixel con il Pixel Feature Drop di dicembre 2022, ma ha escluso Google Pixel Tablet.

Ora sembra che il gigante di Mountain View sia in procinto di rimediare, in quanto la funzionalità ha iniziato ad apparire per alcuni utenti che utilizzano il tablet di Google.

VPN by Google potrebbe arrivare su Google Pixel Tablet

In un rapporto Mishaal Rahman ha spiegato che con l’aggiornamento Android 15 QPR2 Beta 1 lanciato la scorsa settimana, gli utenti hanno iniziato a notare che la VPN integrata sul loro Google Pixel Tablet è completamente funzionante.

Inoltre Rahman afferma che la pagina dell’app VPN by Google nel Google Play Store è stata aggiornata e ora non riporta più l’incompatibilità per Pixel Tablet, tuttavia fa notare che la pagina di supporto ufficiale di Google non menziona ancora il supporto per Pixel Tablet, ma probabilmente verrà anch’essa aggiornata con l’avvicinarsi della versione stabile del software.

Ciò suggerisce che lo strumento sarà probabilmente disponibile per tutti gli utenti Pixel Tablet in versione stabile con il Pixel Feature Drop di marzo 2025, offrendo loro un modo integrato e gratuito per migliorare la privacy e la sicurezza online.

D’altronde l’app VPN by Google era già installabile su Pixel Tablet quando ha iniziato a essere distribuita per la prima volta nel 2022, sebbene all’epoca non fosse supportata sul tablet di Google.