Sappiamo già quasi tutto delle specifiche della serie HONOR 300, poiché manca sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Android che comprende HONOR 300, HONOR 300 Pro e HONOR 300 Pro+.

Tuttavia oggi possiamo vedere come appare l’imminente smartphone HONOR, in quanto è stato fotografato in mano all’attrice cinese Yu Shuxin.

L’attrice è stata fotografata mentre sfoggiava una delle prossime varianti della gamma HONOR 300, offrendoci un primo sguardo al dispositivo reale.

HONOR 300 trapela nelle prime foto reali nella variante viola

Lo smartphone HONOR 300 che si vede nelle immagini appare coerente con i render trapelati in precedenza, con un’isola della fotocamera di forma irregolare che sembra ospitare due sensori della fotocamera.

Nelle foto si vede la varante viola che questa volta dovrebbe essere il colore principale, ma non c’è alcuna immagine frontale di HONOR 300.

Possiamo aspettarci che nei prossimi giorni l’azienda rilascerà ulteriori aggiornamenti in merito alla serie HONOR 300, visto che il lancio della gamma è previsto entro la fine di questo mese.

Una decina di giorni fa sono stati presentati ufficialmente HONOR Magic7 e Magic7 Pro, smartphone che possono contare tra le altre cose sullo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo chipset di punta di Qualcomm, ma a breve il produttore cinese dovrebbe lanciare anche HONOR Magic7 Lite.