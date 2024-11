Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova serie HONOR 300 (che comprende rispettivamente il modello standard, il modello Pro e il modello Pro+), prevista entro la fine del mese corrente, ma nel frattempo la certificazione cinese MIIT e un noto informatore avrebbero svelato gran parte delle sue specifiche tecniche: scopriamole insieme nel dettaglio.

HONOR 300: display OLED, sensore a ultrasuoni e non solo

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma social Weibo e da alcune fonti non ancora confermate, il nuovo Honor 300 presenterà un display OLED piatto, a differenza dei modelli HONOR 300 Pro e 300 Pro+ che potrebbero invece montare un display OLED curvo su tutti e quattro i lati. Il display di tutti e tre i modelli sopracitati dovrebbe presentare una risoluzione pari a 1,5 K, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano del modello standard di HONOR 300 troveremo verosimilmente il chip Snapdragon 7 Gen 3, mentre nei restanti due modelli (Pro e Pro+) sarà presente il chip Snapdragon 8 Gen 3.

Non conosciamo invece alcun dettaglio in merito alla capacità della batteria, ma i tre modelli della serie HONOR 300 offriranno verosimilmente il supporto alla ricarica wireless da 100 W di potenza. Lo stesso informatore Digital Chat Station suggerirebbe inoltre la presenza di un sensore a ultrasuoni per le impronte digitali, in grado di restituire un riconoscimento più semplice e immediato (anche con dita sporche o bagnate) a confronto dei sensori tradizionalmente utilizzati fino ad oggi.

Come si evince dalla certificazione MIIT recentemente trapelata, il modello HONOR 300 Pro+ sarà disponibile in due distinte configurazioni, da 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna, a seconda delle esigenze dell’utente. Non conosciamo invece i tagli dei restanti modelli, che verranno dunque divulgate a breve dalla compagnia, in occasione dell’annuncio ufficiale della nuova serie.

Terminiamo infine con il modulo fotocamere: nel caso di HONOR 300 Pro e Pro+ troveremo molto probabilmente tre sensori da 50 megapixel, e nel caso di Pro+ potrebbe essere presente un teleobiettivo a periscopio. Sul lato anteriore troveremo un sensore singolo da 50 megapixel per il modello standard, che saliranno a due sensori nel caso dei modelli Pro e Pro+.

Ricordiamo come sempre che è bene prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi al momento di indiscrezioni non ancora confermate in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni,