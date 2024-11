Google offre vari strumenti volti a rendere gli smartphone Android accessibili al maggior numero di utenti.

Uno di questi è il menu di accessibilità che facilita l’utilizzo del dispositivo Android attraverso appositi pulsanti per avviare l’assistente digitale, aprire il menu di accensione, aumentare o diminuire il volume e altro.

Una volta attivata nelle impostazioni di Android, la funzionalità può essere avviata tenendo premuti entrambi i tasti del volume per tre secondi, oppure abilitando il pulsante mobile di accessibilità che appare in sovrimpressione alle app, ed è qui che ora Google si sta concentrando.

Google prova a migliorare il pulsante mobile per l’accessibilità su Android 15

Il pulsante di accessibilità può essere spostato sullo schermo come le bolle di chat e può essere nascosto a lato. Anche le sue dimensioni e trasparenza possono essere regolate, inoltre è possibile fare in modo che svanisca automaticamente dopo alcuni secondi per vedere meglio lo schermo dello smartphone.

Tuttavia se si chiude temporaneamente il pulsante di accessibilità per qualsiasi motivo, Android offre solo pochi secondi per annullare la chiusura, trascorsi i quali bisognerà navigare nelle impostazioni per far riapparire il pulsante.

Ora sembra che Google stia lavorando a una soluzione a questo fastidioso comportamento della funzionalità, in quanto il codice di Android 15 contiene riferimenti a una notifica che apparirà quando si chiude il pulsante di accessibilità mobile.

La notifica informa che il pulsante di accessibilità è stato nascosto e che può essere ripristinato toccando la stessa. Ecco come si presenta allo stato attuale dello sviluppo.

Questa funzionalità è attualmente in fase di implementazione con il nome in codice “Drag To Hide” ed è attualmente disabilitata per impostazione predefinita in Android 15.

Il fatto che Google non abbia ancora distribuito questa funzionalità suggerisce che non è ancora stata completata, tuttavia potrebbe debuttare nella prossima beta QPR2 di Android 15.