Prima di arrivare alle offerte del Black Friday, in casa Huawei c’è tempo per un’altra iniziativa promozionale che negli ultimi anni si sta facendo sempre più vedere anche in Italia: stiamo parlando del Singles’ Day dell’11 novembre, che il produttore festeggia quest’anno con offerte valide fino al 13 novembre. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti del Huawei Store su smartphone, tablet e altri prodotti dell’ecosistema.

Le offerte del Singles’ Day del Huawei Store

In occasione del Singles’ Day dell’11 novembre, in queste ore Huawei sta proponendo sul suo store ufficiale una serie di promozioni sui prodotti del suo ecosistema, tra smartphone, tablet, notebook, smartwatch, cuffie wireless e non solo. L’iniziativa dedicata ai single (ma ovviamente valida per tutti) propone sconti fino al 50%, ma anche l’opportunità di ricevere un ulteriore 11% di sconto sui dispositivi selezionati e tanti prodotti in omaggio.

Grazie al coupon ASINGLES11 è possibile sfruttare un extra sconto dell’11% su tantissimi prodotti a disposizione sul Huawei Store. Giusto per fare qualche esempio, possiamo citare:

Come detto, il coupon risulta utilizzabile su una selezione di prodotti del Huawei Store, ma non su tutto: in quel caso entra in gioco il coupon ASINGLES8, che regala un extra sconto dell’8% su tutto il catalogo di prodotti del Huawei Store, con la sola eccezione di Huawei Watch Ultimate Design Gold e dei prodotti Huawei Care. Tra i dispositivi a cui vale la pena dare un’occhiata, soprattutto considerando la presenza di ricchi omaggi, possiamo citare i seguenti:

Come detto, le offerte del Singles’ Day del Huawei Store sono tantissime e non è possibile elencarle tutte: per scoprire tutte le proposte, valide fino al 13 novembre 2024, basta seguire il link qui in basso.