Manca una settimana alla presentazione ufficiale della nuova linea REDMAGIC. Nubia Technology ha infatti fissato per il 13 novembre il lancio dei nuovi modelli dedicati al gaming. Dovrebbe trattarsi di due device: REDMAGIC 10 Pro e REDMAGIC 10 Pro+. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile REDMAGIC 10 Ultra con un display da 7” ma secondo le ultime indiscrezioni questa dovrebbe essere la versione Plus della nuova serie. Ora l’azienda cinese ha annunciato le caratteristiche tecniche del display che dovrebbe essere quello del REDMAGIC 10 Pro.

Con queste caratteristiche REDMAGIC 10 Pro sarà uno smartphone unico al mondo

Dalle specifiche rilasciate da Nubia scopriamo che REDMAGIC 10 Pro avrà un display BOE OLED da 6,85”, risoluzione di 1,5K (2688 x 1216 pixel), una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 2000 nit. Guardando attentamente le immagini si può vedere che lo schermo non presenta il foro della fotocamera e che quindi questa è integrata sotto il display. Questo significa che REDMAGIC 10 Pro è il primo smartphone al mondo con una risoluzione di 1,5K a utilizzare la fotocamera sotto il display.

Le immagini del display mostrano anche come lo schermo abbia bordi neri estremamente sottili (solamente 1,25 mm) e una cornice di soli 0,7 mm. Il rapporto schermo-corpo è notevole: 95,3%. Inoltre la serie REDMAGIC 10 Pro prevede un design con gli angoli arrotondati che gli donano un look in linea con quello della cornice centrale.

Oltre alle caratteristiche tecniche importanti del display, la serie REDMAGIC 10 Pro si fa attendere anche perché è tra gli smartphone che utilizza il processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, ma anche un chip per il gaming personalizzato direttamente da Nubia. Considerando anche la presenza di un sistema di raffreddamento attivo e dei pulsanti fisici sui lati superiori dello smartphone, REDMAGIC 10 Pro garantirà un’esperienza di gioco davvero coinvolgente.

Queste le caratteristiche tecniche di REDMAGIC 10 Pro confermate da Nubia, mentre per REDMAGIC 10 Pro+ le ultime indiscrezioni parlano di una batteria da 7050 mAh con il supporto alla ricarica rapida superiore ai 100W.

In occasione del lancio della nuova serie di smartphone per il gaming Nubia presenterà anche Z70 Ultra, un device anch’esso alimentato da Snapdragon 8 Elite e che dovrebbe avere fotocamere di alta qualità tali da consentirgli di competere con modelli quali Xiaomi 15 Pro, Honor Magic7 Pro, Vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro, OnePlus 13 e Realme GT 7 Pro.