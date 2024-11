Il mercato degli smartphone sembra essersi messo finalmente alle spalle un periodo difficile e da qualche mese a questa parte è tornato a crescere: già in estate vi avevamo parlato della leadership consolidata da Samsung a dispetto di una Apple in ottima salute, più di recente vi abbiamo segnalato l’aumento delle spedizioni globali e questa volta l’opportunità viene fornita dall’ultimo report pubblicato dagli analisti di Canalys, che fotografa il Q3 2024 ed evidenzia i migliori numeri dal 2021.

Q3 2024: vendite forti e un divario che si assottiglia

Stando a quanto riportato da Canalys, nel terzo trimestre dell’anno sono stati spediti complessivamente 309,9 milioni di smartphone, per una crescita del 5% su base annua e una performance particolarmente forte, la migliore dal 2021 ad oggi. Secondo gli analisti, i produttori sarebbero stati bravi a rinnovare le proprie line-up con proposte interessanti, capitalizzando un ciclo di aggiornamento favorevole e la buona percezione da parte dei consumatori.

A guidare il mercato troviamo ancora una volta Samsung, forte di 57,5 milioni di unità spedite e trainata soprattutto dai numeri della rinnovata fascia economica; ma stavolta il produttore sudcoreano deve fare i conti con una Apple in rampa di lancio: 54,5 milioni di smartphone spediti resi possibili dal debutto positivo della serie iPhone 16 (non perdetevi la nostra recensione di iPhone 16 e quella di iPhone 16 Pro Max) nei mercati emergenti e dal minore divario tecnico tra i modelli Pro e quelli standard.

Terzo gradino del podio per Xiaomi, che ha beneficiato del posizionamento strategico delle scorte per i nuovi lanci nei mercati principali riuscendo a ritagliarsi quote di mercato pari al 14%, con 42,8 milioni di unità spedite. A chiudere la top 5 troviamo OPPO e vivo, con rispettivamente 28,6 milioni e 27,2 milioni di unità spedite principalmente nell’altamente competitiva regione APAC (Asia Pacifica).

Una fotografia del mercato

L’analista Le Xuan Chiew ha evidenziato come gli annunci della WWDC abbiano convinto tanti clienti Apple a passare ai nuovi modelli attratti soprattutto dalle promesse di Apple Intelligence. Il colosso di Cupertino ha beneficiato anche della diversificazione della produzione in India, grazie alla quale ha potuto velocizzare il completamento dei preordini e incrementare la produzione degli iPhone delle precedenti generazioni — come iPhone 13 e iPhone 15 — per soddisfare la domanda in Europa e USA. In prospettiva, Apple dovrebbere riuscire a sorpassare Samsung nel Q4 2024, sebbene con un divario minimo, tuttavia potrebbe soffrire sia durante la stagione delle festività che nelle prime battute del 2025 a causa della situazione geopolitica e dei ritardi nell’implementazione proprio di Apple Intelligence.

Quanto agli altri produttori analizzati, al netto della lieve flessione di Samsung, viene posto l’accento su come le aziende cinesi, dunque Xiaomi, OPPO e vivo abbiano fatto registrare delle performance notevoli. Xiaomi ha puntato sulla forte presenza nei mercati chiave e sui negozi ufficiali; OPPO ha trovato fortuna soprattutto nel Sud-Est asiatico nella fascia di prezzo economica (il segmento dai 100 ai 200 dollari); infine, vivo, pur con una line-up della serie V40 un po’ confusionaria, ha saputo sfruttare questi cinque medi di gamma rafforzando la propria presenza in diversi mercati.

Quali prospettive per il futuro

Canalys guarda con cauto ottimismo all’ultima parte dell’anno. Fino a questo momento, sono stati soprattutto i mercati emergenti come il Sud-Est asiatico e l’America Latina ad alimentare questi numeri positivi, spinti da una concorrenza sui prezzi e dagli incentivi di canale nel segmento entry level. Sebbene questo segmento di mercato conservi un’importanza fondamentale per quanto riguarda volumi di vendita e quote di mercato, le pressioni inflazionistiche lo rendono ben poco redditizio per i produttori, che pertanto difficilmente potranno sostenere guerre dei prezzi prolungate.

Nei mercati più maturi come USA ed Europa, l’intelligenza artificiale viene considerata un fattore chiave per la crescita del segmento premium. Produttori come vivo e HONOR stanno rafforzando la propria presenza nella fascia media attraverso strategie operative che comprendono anche accordi cogli operatori e la creazione di pop-up store.

