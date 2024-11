In genere le app di Google TV si aggiornano in background, quindi l’utente non se ne accorge a meno che non provi ad avviare un’app proprio mentre si sta aggiornando.

In questo caso la schermata iniziale mostra un anello di avanzamento dell’aggiornamento attorno all’icona dell’app che sta effettuando l’update. Grazie a una recente modifica, la schermata iniziale di Google TV ora mostra sempre lo stato di avanzamento dell’aggiornamento dell’app mentre è in corso.

Google TV mostra l’avanzamento degli aggiornamenti delle app nella schermata iniziale

Quando un’app viene aggiornata tramite Google Play Store, ora Google TV mostra sempre un anello di avanzamento dell’update attorno all’icona dell’app quando l’aggiornamento viene eseguito automaticamente o manualmente, che alla fine è quello che accade il più delle volte sugli smartphone Android.

Al momento non siamo sicuri di quando Google abbia introdotto questa modifica in Google TV, ma sembra che non esistesse prima dell’arrivo di Home Panel, lo strumento di Google che consente di accedere a un’interfaccia intuitiva per il controllo dei dispositivi smart e che è arrivato prima su Google TV Streamer poi su Chromecast con Google TV.

Ad ogni modo questa modifica attualmente sembra disponibile sui dispositivi Chromecast con Google TV e il più recente Google TV Streamer.