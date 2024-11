Il portafoglio digitale Google Wallet è uno strumento estremamente utile e ormai componente imprescindibile dell’esperienza d’uso di tantissimi utenti, per questo motivo è d’importanza tutt’altro che secondaria l’annuncio della disponibilità, a partire dal prossimo anno, anche per gli smartphone usati da bambini e gestiti tramite Google Family Link.

Google Wallet per bambini: funzioni e limiti

Il colosso di Mountain View aveva iniziato a gettare le basi per questa novità già da qualche mese, più precisamente a partire dall’introduzione sul mercato dello smartwatch Wear OS Fitbit Ace LTE, progettato proprio per gli utenti più piccoli e dotato di un chip NFC sfruttabile per eseguire pagamenti tap-to-pay.

Ebbene, a quanto pare questo primo esperimento ha prodotto risultati positivi, tali per cui Big G ha fatto sapere che a partire dal 2025 sarà possibile installare l’app di Google Wallet anche sugli smartphone utilizzati da bambini e gestiti dai genitori attraverso la piattaforma Family Link. In questo modo, anche gli utenti Android più piccoli avranno la possibilità di utilizzare il portafoglio digitale di Big G, sebbene con alcune importanti limitazioni pensate nell’ottica della sicurezza e sempre sotto la supervisione dei genitori.

Nella fattispecie, una volta installato su uno smartphone gestito tramite Family Link, Google Wallet potrà essere sfruttato per eseguire pagamenti contactless nei negozi, previa autenticazione tramite PIN, password, impronta digitale o riconoscimento del volto. L’app supporterà altresì l’aggiunta di carte regalo e biglietti.

Per quanto riguarda le limitazioni, innanzitutto le carte salvate — senza differenze in termini di supporto — non potranno essere utilizzate dai bambini per effettuare pagamenti online. Secondariamente, al momento del lancio non sarà supportata l’aggiunta di documenti privati come carte d’identità e tessere sanitarie.

Family Link e la sicurezza al primo posto

Passando al controllo dei genitori, che a detta di Google chiedevano da tempo una simile aggiunta, ogni carta di debito o di credito aggiunta su Wallet sullo smartphone del bambino dovrà essere prima approvata per poter essere utilizzata. Inoltre, attraverso Family Link sarà possibile visionare le transazioni recenti, ma anche rimuovere da remoto una carta e bloccare tessere.

Come accennato, Google aveva già iniziato a lavorare a questa novità in termini di infrastruttura per portare lo strumento di pagamento sul Fitbit Ace LTE. Questa espansione di Google Wallet per bambini rappresenta una diretta conseguenza dei feedback positivi già raccolti, con Big G che parla di una “nuova esperienza costruita pensando alla sicurezza”.

Il roll out di Google Wallet per bambini è previsto a partire dal 2025, dapprima per un numero ristretto di utenti in diversi mercati, inclusi ovviamente gli Stati Uniti, poi per una platea sempre più ampia.