È disponibile una nuova app, Nintendo Music, per tutti gli utenti Android e iOS. L’applicazione, riservata a chi ha un abbonamento a Nintendo Switch Online, permette di ascoltare in streaming o scaricare le celebri colonne sonore dei giochi distribuiti dal colosso giapponese nel corso degli ultimi quarant’anni.

Dalle melodie di Super Mario Bros alle musiche di The Legend of Zelda passando per quelle di Donkey Kong, Pokémon e tanti altri titoli iconici. Ma c’è un piccolo dettaglio: l’interfaccia utente dell’app è molto (troppo?) simile a quella di YouTube Music.

Il confronto tra YouTube Music e Nintendo Music mostra più somiglianze che differenze

Se confrontata con la versione attuale di YouTube Music l’interfaccia utente di Nintendo Music appare diversa (ma non del tutto). Ma se la confrontiamo con la vecchia versione, quella precedente l’aggiornamento di inizio 2023, le somiglianze iniziano a essere sospette.

Il design originale di YouTube Music, come si può vedere dalle foto che lo confrontano con quello della nuova app Nintendo Music, è a tratti identico. La copertina e il nome dell’album e della raccolta sono infatti nello stesso punto mentre la posizione dei pulsanti per aggiungere ai preferiti o salvare un brano nella libreria così come il menu a tre punti e il pulsante per scaricare i brani sono identici a quelli che erano presenti in YouTube Music.

Anche il miniplayer è molto simile così come l’organizzazione della barra inferiore che prevede “Home” uguale in entrambe le interfacce e “My Music” di Nintendo Music che replica Libreria di YouTube Music. L’app di Nintendo poi utilizza “Search” come la pagina Explore presente nell’app di Google.

Invece la scheda Libreria ha una struttura uguale a quella dell’attuale interfaccia utente di YouTube Music con un layout a griglia e le etichette nella parte superiore della scheda. Grandi similitudini si trovano anche nella schermata Now Playing con la stessa disposizione dei tasti Play/Pausa e Successivo/Precedente affiancata da Shuffle e Repeat nelle identiche posizioni. In Nintendo Music la barra di avanzamento rossa è collocata sopra i pulsanti di controllo proprio come in YouTube Music; anche il pulsante per la coda si trova nella stessa posizione in basso a sinistra. Infine Nintendo Music utilizza una copertina rettangolare per il brano (o l’album) simile a quella del lettore video di YouTube Music.