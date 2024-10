Amazon ha lanciato una nuova iniziativa, “Gioca e Vinci”, che offre la possibilità di vincere un buono sconto dal valore di 5 euro su una selezione di categorie come telefonia e accessori. L’obiettivo è quello di incentivare l’uso dell’app di Amazon e offrire un vantaggio a chi partecipa a questa semplice attività. Per aderire all’iniziativa, i clienti devono accedere all’app di Amazon e cercare il banner dell’iniziativa sulla homepage; una volta individuato, cliccando su di esso si viene indirizzati a un quiz rapido composto da tre domande.

Questo quiz è una sorta di “gioco” che richiede una manciata di secondi per essere completato e, al termine, consente di sbloccare un buono sconto del valore di 5 euro. Il buono può essere utilizzato su acquisti minimi di 25 euro, ed esclusivamente su prodotti venduti e spediti da Amazon. Se si risponde correttamente a tutte e tre le domande, il buono sconto viene automaticamente applicato all’account, e quindi al prossimo ordine idoneo durante il check-out.

L’iniziativa in questione prevede una disponibilità limitata di massimo 60.000 coupon Amazon da 5 euro e, quindi, fino a esaurimento scorte. Ogni partecipante ha la possibilità di ottenere un coupon, ma essendo la quantità limitata, consigliamo di provarci quanto prima. Inoltre, in base al proprio account, potrebbe essere possibile accedere a iniziative simili ma con coupon che possono essere applicati ad altre categorie Amazon. La disponibilità non è garantita per tutti, ma provarci non costa nulla.

Clicca qui per aprire l’app e verificare l’idoneità a vincere un buono sconto Amazon del valore di 5,00 €