Google sta lavorando su un importante aggiornamento per l’app Google Messaggi, che consentirà agli smartwatch di utilizzare i messaggi RCS in modo autonomo e senza dover avere il telefono vicino. Questo significa che, anche se lasciamo il telefono a casa o in macchina, potremo comunque inviare e ricevere messaggi tramite l’orologio.

Fino ad ora, per poter inviare messaggi RCS dallo smartwatch, era obbligatorio che l’orologio fosse collegato al telefono. Infatti, se la connessione tra i due dispositivi si interrompeva, l’orologio non era più in grado di inviare o ricevere messaggi. Questo limite valeva sia per gli smartwatch con connessione Wi-Fi che quelli con connettività LTE, poiché l’orologio dipendeva completamente dal telefono per poter comunicare con i server RCS.

Questa novità è stata scoperta grazie a un apk teardown, ovvero un’analisi approfondita del codice di una versione beta dell’app Google Messaggi (v20240926). All’interno del codice sono stati trovati alcuni riferimenti relativi all’introduzione di una funzionalità che permetterà di inviare messaggi RCS senza la necessità di avere il telefono con sé. Sono stati individuati dei “flag” utili all’attivazione dei messaggi RCS e delle loro impostazioni su Wear OS, oltre alla possibilità di inviare messaggi vocali.

Ancora non sappiamo se la nuova funzionalità sarà disponibile su tutti i modelli di smartwatch con Wear OS, sia con Wi-Fi che con LTE, ma è probabile che basterà una semplice connessione dati attiva per avere la possibilità di inviare e ricevere messaggi. Quello che è certo è che se questa funzionalità verrà realmente introdotta, rappresenterà sicuramente un cambiamento notevole rispetto a quanto abbiamo oggi, superando alcune limitazioni che ormai ci stanno un po’ “strette”. Questa funzionalità non è ancora disponibile, ma vi terremo informati non appena ci saranno nuovi aggiornamenti a riguardo.