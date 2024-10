WhatsApp Beta si aggiorna e anticipa come miglioreranno i filtri delle chat

Il team di sviluppo di WhatsApp non si ferma mai e nelle scorse ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione beta attraverso il Google Play Beta Program: la nuova versione disponibile è la 2.24.23.4 e non si segnala per alcuna novità già sfruttabile, bensì perché anticipa un utile miglioramento in cantiere per i filtri delle chat.

