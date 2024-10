Il 29 ottobre Xiaomi presenterà la nuova serie flagship composta da Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro e non c’è da escludere che questa possa essere l’occasione anche per mostrare ufficialmente Xiaomi 15 Ultra (anche se è più probabile che venga presentato a febbraio prossimo). Di quest’ultimo dispositivo se ne sta parlando moltissimo da settimane soprattutto per il comparto fotografico che dovrebbe prevedere specifiche tecniche molto interessanti considerando che si parla di 4 sensori con tre lenti da 50 MP e un teleobiettivo da addirittura 200 MP. Nell’attesa di sapere quando sarà annunciato ufficialmente sono stati pubblicati alcuni render di Xiaomi 15 Ultra che ci dicono molto di quello che dovrebbe essere il design e le caratteristiche di questo device.

Xiaomi 15 Ultra mostra un design audace e distintivo

Dai render si può apprezzare l’importante modulo circolare della fotocamera principale all’interno del quale ci sono i quattro sensori accompagnati dal marchio Leica che campeggia nella parte in alto a sinistra del modulo. In alto a destra c’è il sensore periscopico (Samsung ISOCELL HP9 1/1.4″) da 200 MP con uno zoom ottico 4.3x e un’apertura f/2.6. Gli altri due sensori sono un’ultra-wide da 50 MP e il teleobiettivo da 50MP con zoom 2x. I flash LED sono disposti orizzontalmente nella parte superiore mentre il logo Xiaomi è in verticale in basso a sinistra.

Xiaomi 15 Ultra, nei render disponibile nei colori Nero e Bianco, dovrebbe inoltre prevedere un display LPTO da 6,7” curvo su tutti i lati con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite mentre la fotocamera anteriore dovrebbe essere da 32 MP. L’autonomia è affidata a una batteria che dovrebbe essere da 6000 mAh con la velocità di ricarica cablata da 90 W e quella wireless da 80 W. Il sistema operativo sarà HyperOS 2 basato su Android 15.