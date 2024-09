Nel corso delle ultime ore, l’informatore Digital Chat Station avrebbe divulgato quelle che potrebbero essere a tutti gli effetti le specifiche tecniche della fotocamera del nuovo Xiaomi 15 Ultra, smartphone top di gamma che vedrà probabilmente la luce entro la fine dell’anno corrente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 15 Ultra: un nuovo sensore per il teleobiettivo?

Stando a quanto riportato dal leak dell’utente, Xiaomi 15 Ultra offrirà un comparto fotocamere a 4 sensori, con tre lenti da 50 megapixel accompagnate da un teleobiettivo da ben 200 megapixel. Sarebbe proprio il teleobiettivo uno dei punti di forza alla base del nuovo modello di Xiaomi, dal momento che quest’ultimo offrirà anche modalità apposite per condizioni di scarsa illuminazione e per le macro, risultando così ancor più appetibile per gli utenti appassionati di fotografia. Il sensore principale potrebbe presumibilmente essere da 1 pollice, sulla falsariga dei sensori utilizzati all’interno dei più recenti top di gamma firmati Xiaomi.

Per fare un rapido confronto con la precedente generazione di smartphone, anche Xiaomi 14 Ultra offriva un comparto fotocamere a 4 sensori, con un sensore Sony LYT-900 da 50 megapixel, apertura f/4, stabilizzazione ottica dell’immagine e flash LED. Il sensore in questo caso era accompagnato da un sensore Leica ultra-wide con apertura f/1,8, oltre che un teleobiettivo Leica da 50 megapixel con zoom ottico 5x.

Nonostante non conosciamo attualmente la volontà della compagnia di proseguire o meno verso questa direzione, secondo alcuni rumor recenti il teleobiettivo da 200 megapixel potrebbe addirittura far uso di un sensore HP3 realizzato da Samsung, con zoom ottico fino a 10x. Nello specifico, si tratta di un sensore dotato di pixel a 0,56 micrometri già implementato all’interno di numerosi modelli top di gamma di diverse compagnie.

Chiaramente al momento non abbiamo una conferma ufficiale di tali specifiche tecniche, motivo per il quale vi rimandiamo alla presentazione ufficiale da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane.