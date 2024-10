Nonostante la serie Samsung Galaxy S25 non sia ancora stata lanciata, sono già emerse delle indiscrezioni sulla gamma Samsung Galaxy S26. Ora le speculazioni si spingono ancora di più nel futuro, in quanto riguardano la serie Samsung Galaxy S27.

Una pubblicazione coreana ha rivelato i primi dettagli sul chipset che dovrebbe alimentare la futura gamma Samsung di punta del 2027.

Samsung avrebbe iniziato a lavorare sul chipset Exynos della serie Galaxy S27

Secondo quanto riportato da SE Daily, Samsung avrebbe avviato lo sviluppo del SoC Exynos per la serie Galaxy S27. Il chipset, che probabilmente è l’Exynos 2700, avrebbe il nome in codice “Ulysses” e verrebbe prodotto con la tecnologia a 2 nm di seconda generazione di Samsung (SF2P).

Si vocifera che questo processo produttivo sia in fase di sviluppo con l’obiettivo di offrire una produzione di massa nel 2026. Rispetto al processo precedente Samsung punterebbe ad aumentare le prestazioni del 12%, ridurre il consumo energetico del 25% e ridurre le dimensioni dell’area dell’8%.

Tuttavia le premesse non sembrano favorevoli per il colosso sudcoreano. Il mese scorso Business Korea ha riferito che Samsung Foundry ha avuto problemi di rendimento con il processo a 2 nm nella sua fonderia in Texas.

Secondo quanto riferito le rese a 2 nm di Samsung erano intorno al 10%-20%, quando le fonderie di chip in genere puntano a rese di almeno il 60% per la produzione di massa.

Samsung avrebbe affrontato bassi tassi di rendimento anche per l’Exynos 2500 prodotto con il processo a 3 nm, alimentando le speculazioni sul fatto che tutta la serie Galaxy S25 impiegherebbe il SoC Snapdragon 8 Elite.