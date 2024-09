Doccia fredda per tutti coloro che attendono con trepidazione i nuovi smartphone top di gamma di casa Samsung: stando infatti ad alcune recenti indiscrezioni, possiamo non aspettarci significativi passi in avanti per il comparto fotocamere dei prossimi Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S26.

Samsung Galaxy S25 e S26: modelli diversi, stessa fotocamera

L’informatore Ice Universe avrebbe recentemente pubblicato sul social network X una foto comparativa che metterebbe a confronto le specifiche tecniche di iPhone 16 e Samsung Galaxy S24, aggiungendo inoltre che Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S26 faranno uso dello stesso sensore, senza nessun miglioramento sostanziale a livello hardware.

Per fare un rapido confronto, infatti, Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24 Plus ospitano al loro interno lo stesso sensore principale da 50 megapixel e 1/1.56 pollici, già utilizzato dagli scorsi Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22 Plus. Sulla base di questo, per avere un notevole miglioramento al sensore della fotocamera dovremo verosimilmente aspettare fino al 2027, con il probabile lancio di Samsung Galaxy S27.

Non tutto è perso però, dal momento che anche la componente software gioca un ruolo fondamentale nell’acquisizione degli scatti, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI che potrebbe fare la differenza in tal senso.

Nel frattempo, la concorrenza non è rimasta di certo con le mani in mano: abbiamo visto infatti come alcuni modelli delle compagnie rivali tra cui Google Pixel 9, OnePlus 12 e Xiaomi 14 offrano sensori principali più ampi rispetto alle rispettive generazioni precedenti. Questo si traduce inevitabilmente in foto più luminose e nitide che in passato, consentendo acquisizioni migliori anche durante le ore notturne e in condizioni di scarsa illuminazione.

Chiaramente è bene specificare che si tratta di pure e semplici supposizioni a seguito di quanto successo finora con i precedenti modelli della serie Galaxy S, pertanto rimaniamo sempre in attesa di conferme ufficiali da parte di Samsung, che arriveranno nel corso dei prossimi anni.