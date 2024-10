Torniamo ad occuparci di POCO C75, nuovo smartphone economico che il produttore asiatico si prepara a lanciare sul mercato ad un prezzo aggressivo. In attesa del suo lancio ufficiale, in programma per venerdì, il team di POCO ha confermato alcune delle principali caratteristiche ed il prezzo del device, che si andrà a posizionare nella fascia entry level.

Cosa possiamo aspettarci da POCO C75

POCO ha pubblicato la seguente immagine, dalla quale emerge che il nuovo smartphone dell’azienda potrà contare su un ampio display da 6,88 pollici (stando alle indiscrezioni, dovrebbe avere una risoluzione HD+ e un refresh rate a 120 Hz), una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel in un modulo di forma circolare e con il supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 5.160 mAh.

Ed ancora, POCO C75 sarà venduto con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione oppure con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, il cui prezzo ufficiale sarà rispettivamente di 109 dollari (pari a circa 100 euro) e 129 dollari (pari a circa 120 euro) e lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni (nera, dorata e verde).

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di POCO dovremmo trovare un processore MediaTek Helio G85, una fotocamera frontale da 13 megapixel per i selfie e le videochiamate, le connettività WiFi, Bluetooth 5.4 e NFC, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una scocca con dimensioni pari a 171,9 x 77,8 x 8,2 mm e un peso di 204 grammi.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se e quando POCO C75 sarà disponibile in Italia e a quale prezzo.