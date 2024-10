Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp sono una funzione molto apprezzata dagli utenti, motivo per cui la celebre app di messaggistica istantanea sta introducendo diverse novità in tal senso. Dopo l’indiscrezione per cui potrebbe essere presto disponibile la condivisione di brani musicali tramite gli aggiornamenti di stato ora WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità.

L’accesso agli aggiornamenti di stato potrebbe risultare più rapido

Con la versione di WhatsApp beta 2.24.22.2 alcuni beta tester (come è possibile apprezzare dalle foto) possono visualizzare gli aggiornamenti di stato visti in precedenza direttamente dalla scheda chat. Già nella versione stabile dell’app quando un contatto pubblica uno stato intorno alla sua immagine del profilo nell’elenco delle chat compare un anello. Questo è il segnale che indica proprio che quell’utente ha pubblicato uno stato che è possibile visualizzare accedendo all’apposita scheda Aggiornamenti all’interno dell’app. Una volta visualizzato l’aggiornamento di stato, però, l’anello apparso in precedenza scompare.

La novità dell’ultima versione beta dell’app interviene proprio su questo aspetto. Con questa novità, infatti, l’anello che segnala l’aggiornamento di stato di quel contatto rimane anche dopo averlo visualizzato così da permettere di vederlo anche successivamente senza aprire la scheda Aggiornamenti. Nella scheda Chat, infatti, cliccando sull’immagine del profilo del contatto che ha pubblicato un aggiornamento di stato compare proprio il contenuto che ha pubblicato e non la foto del profilo.

Con la funzionalità che WhatsApp sta testando si semplificherebbe e velocizzerebbe la visualizzazione successiva alla prima dell’aggiornamento di stato dei contatti. Il mantenimento dell’anello intorno all’immagine del profilo potrebbe essere anche un modo per invitare maggiormente gli utenti a interagire con quell’aggiornamento di stato.

Questa è una funzionalità al momento disponibile solamente per gli utenti che utilizzano WhatsApp Beta e come spesso accade per questi aggiornamenti non è confermato che poi vengano distribuiti nella versione stabile dell’app. E anche quando questo venisse invece confermato non ci sono indicazioni temporali su quando verrà previsto.