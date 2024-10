Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.22.5.

Una comoda novità arriva su WhatsApp Beta

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp era al lavoro su una funzionalità per filtrare le chat tramite elenchi personalizzati, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente consentendo a ciascuno di organizzare le proprie conversazioni in modo più efficiente (generando filtri personalizzati).

Ebbene, con la versione 2.24.22.5 beta la funzionalità in questione è stata messa a disposizione di alcuni utenti.

Una volta creato un elenco, WhatsApp genererà automaticamente un filtro che visualizza solo i contatti e le chat di gruppo selezionati per quello specifico elenco.

Questo nuovo filtro aiuta gli utenti ad organizzare meglio le proprie chat, aumentando la loro accessibilità e consentendo di visualizzare le relative conversazioni con pochi tocchi (il filtro generato apparirà in cima all’elenco delle chat).

Inoltre, nelle impostazioni dell’applicazione è possibile aggiungere, modificare e spostare gli elenchi, cambiando il modo in cui appaiono in cima alla scheda delle chat (ciò consente di dare priorità alle conversazioni più importanti).

WhatsApp ha introdotto un limite al numero di elenchi che gli utenti possono creare, che al momento è fissato a 20, ciò al fine di evitare che l’interfaccia si appesantisca con troppi filtri, divenendo meno intuitiva.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili dell’applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

