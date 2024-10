Se siete alla ricerca di una soluzione per sfruttare al meglio le potenzialità di Android Auto, AAWireless potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: stiamo parlando di AAWireless TWO.

Si tratta della nuova generazione dell’adattatore wireless Android Auto di AAWireless, la quale ci tiene a mettere in risalto che presenta dei miglioramenti rispetto a quella precedente e che include un pulsante multifunzione, che consente agli utenti di accedere facilmente alla modalità di associazione e passare da un telefono all’altro.

Le principali caratteristiche di AAWireless TWO

Ricordiamo che Android Auto rappresenta la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti un valido assistente per i loro spostamenti, il tutto con il primario obiettivo di consentire al conducente di mantenere la concentrazione fissa sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e per le comunicazioni con i propri contatti.

Ebbene, grazie ad AAWireless TWO è possibile sfruttare le potenzialità della piattaforma di Google in modalità wireless, ossa senza la necessità di utilizzare cavi e con la possibilità di tenere lo smartphone ovunque si desideri.

AAWireless TWO può contare su un’app complementare gratuita, che è in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza con Android Auto, in quanto offre agli utenti più opzioni di personalizzazione.

Tra i punti di forza del nuovo adattatore per Android Auto di AAWireless vi sono la promessa del rilascio di aggiornamenti regolari del firmware (così da garantire la compatibilità con nuove funzioni della piattaforma) e la possibilità di personalizzare le funzionalità dei pulsanti.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più, potete trovare la pagina ufficiale dedicata ad AAWireless TWO cliccando sul seguente link, con la possibilità di acquistarlo al prezzo di 59,99 euro:

Acquista AAWireless TWO