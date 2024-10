All’inizio di questa settimana Google ha annunciato l’introduzione di tre diverse funzionalità antifurto (Theft Detection Lock, Offline Device Lock e Remote Lock). Per attivarle è necessario aprire Impostazioni, scorrere verso il basso, selezionare Google, quindi Tutti i servizi, scorrere nuovamente verso il basso, selezionare Protezione dai furti e accedere al relativo menu. Una serie di passaggi piuttosto articolati che ora Google sta semplificando complice il rilascio di Android 15.

Un accesso più breve e semplice alle funzionalità antifurto di Android

Dopo un recente aggiornamento lato server le nuove funzionalità antifurto sono accessibili molto più facilmente. Il relativo menu è ora disponibile in Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo. Questo semplice ma comodo aggiornamento è già disponibile su diversi device ma è ancora in fase di distribuzione. A beneficiare del cambio di posizione del menu delle funzionalità antifurto saranno prevalentemente i device con Android 14 (e versioni successive) in quanto la scheda Sicurezza e privacy è una delle peculiarità introdotte da quella versione del sistema operativo di Google. Da Android 14, infatti, Il Centro sicurezza (Sicurezza e privacy) fa parte del modulo Permission Mainline che si occupa di gestire le autorizzazioni delle app e prevede che gli update vengano distribuiti tramite il sistema di aggiornamento di Google Play.

Questo cambiamento mira probabilmente a promuovere la conoscenza e l’utilizzo delle nuove funzionalità antifurto. Sul fronte sicurezza, infatti, Google sta adottando diverse novità volte a fornire ai propri utenti i migliori strumenti per prevenire e contrastare i tentativi di furto sempre crescenti in tutto il mondo.

A questo proposito ricordiamo come Theft Detection Lock, Offline Device Lock e Remote Lock siano disponibili per tutti coloro che hanno uno smartphone con sistema operativo da Android 10 in poi e con l’ultimo aggiornamento di Google Play Services. Sono esclusi, invece, tutti i device e i dispositivi wearable con Android Go.