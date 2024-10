VLC per Android si aggiorna sul Google Play Store per gli aderenti al programma beta: risulta infatti disponibile la versione 3.6.0 Beta, che introduce diverse interessanti novità che vale la pena andare a scoprire insieme. Procediamo subito.

Le novità di VLC per Android con l’aggiornamento 3.6.0 Beta

VLC per Android si aggiorna per la sesta volta nella sua versione 3.0 e arriva alla 3.6.0 Beta. La principale novità di questa release è costituita dalla possibilità di controllare l’applicazione da remoto: una volta attivato, l’accesso remoto fornisce un URL consultabile su un altro dispositivo che offre diverse funzionalità. Innanzitutto è possibile consultare tutti i vari contenuti (se consentito nell’app), ma si può anche avviare la riproduzione e poi controllarla da un altro dispositivo.

Previous Next Fullscreen

La novità consente inoltre di condividere i file tra i due dispositivi, di recuperare i registri, impostare un timer di spegnimento, creare playlist e non solo, tutto da remoto. Gli sviluppatori non si sono però dimenticati della sicurezza: il server risulta accessibile solamente tramite una password monouso fornita dall’app, in modo da offrire una connessione sicura.

Con la versione 3.6.0 Beta è ora possibile inserire i contenuti multimediali (singoli o in gruppo) all’interno dei preferiti, e nel fare questo il suddetto contenuto risulterà contrassegnato da un piccolo cuore. Naturalmente è stato poi aggiunto un filtro per poter visualizzare solo i contenuti preferiti. Non è finita qui, perché è stato introdotto il Parental Control: grazie a questa funzione si può impostare un PIN per bloccare determinate azioni, così da impedire ad altri di compiere qualcosa di “distruttivo”.

Previous Next Fullscreen

Il changelog della nuova release di VLC per Android cita anche altri miglioramenti, tra cui:

avviso/blocco per connessioni a consumo per impedire l’uso dei dati;

pressione prolungata per aumentare la velocità di riproduzione nel lettore video;

correzioni per il comportamento della riproduzione, soprattutto per quanto riguarda la modalità Picture in Picture;

tutte le impostazioni di visualizzazione sono state raggruppate in un pannello dedicato;

nuove impostazioni per Android Auto;

miglioramenti all’interfaccia utente e correzioni a crash

Come aderire al programma beta di VLC per Android

Aderire al programma beta di VLC per Android è piuttosto semplice e avviene attraverso la consueta procedura del Google Play Store. Potete iscrivervi seguendo questo link, oppure aprendo la pagina relativa all’app sullo store virtuale (utilizzando lo smartphone) e scorrendo fino in fondo, fino a trovare il riquadro “Partecipa al programma beta“, e selezionando “Partecipa“. Una volta aderito al programma di test, i vari aggiornamenti arriveranno in modo tradizionale, e in caso di problemi potrete sempre tornare alla versione stabile.