Giovedì 24 ottobre ci sarà la presentazione ufficiale dei nuovi device top di gamma a marchio OPPO: gli smartphone (Find X8 e Find X8 Pro), il tablet (Pad 3 Pro), le cuffie (Enco X3) e lo smartwatch (Watch X). In attesa della prossima settimana sono stati pubblicati dei render di OPPO Find X8 e OPPO Find X8 Pro che anticipano e confermano alcune indiscrezioni e caratteristiche tecniche sui prossimi smartphone pronti a fare concorrenza agli altri device top di gamma.

OPPO Find X8 e Find X8 Pro

Dai render di OPPO Find X8 emerge come lo smartphone sarà disponibile nei colori nero, bianco, rosa e blu, mentre OPPO Find X8 Pro nei colori nero, bianco e blu. Tra le principali differenze tra i due modelli c’è inoltre la presenza di uno schermo piatto su OPPO Find X8 e di uno schermo curvo su OPPO Find X8. Find X8 dovrebbe avere un display AMOLED da 6,5” con una risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dai render si nota anche il marchio Hasselblad al centro dell’isola della fotocamera principale che dovrebbe prevedere un sensore da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 3x.

OPPO Find X8 Pro, invece, dovrebbe avere uno schermo AMOLED microcurvo da 6,8” con una risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP, uno ultra-angolare da 50 MP, un sensore periscopico da 3x e uno da 10x.

In termini di prestazioni è noto come questi smartphone utilizzeranno il processore MediaTek Dimensity 9400 e il supporto alla ricarica rapida da 100 W e quello per la ricarica wireless da 50 W. L’autonomia è affidata alla batteria (con tecnologia Glacier) da 5600 mAh per OPPO Find X8 dovrebbe avere una batteria da 5600 mAh e da 5700 mAh per Find X8 Pro.

Tra le novità della serie Find X8 c’è il pulsante Quick Launch. Si tratta di un tasto fisico dedicato all’accesso alla fotocamera (così come avviene sui nuovi iPhone 16) la cui presenza è stata confermata direttamente dal product manager per i prodotti OPPO Find, Zhou Yibao.

Sempre dai render pubblicati emerge come la serie OPPO Find X8 dovrebbe avere il cursore di avviso (il selettore che consente di cambiare la modalità di notifica) e lo slot per la scheda SIM e la porta di ricarica USB-C nella parte inferiore dello smartphone.

OPPO Pad 3 Pro

Per quel che riguarda il tablet è confermata la presenza di un display 3K, del processore Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition e di otto altoparlanti. Sarà disponibile nelle versioni 8 GB+256 GB, 12 GB+256 GB, 16 GB+512 GB e 16 GB+1 TB e in due differenti colorazioni: Night Blue e Dawn Gold.

OPPO Enco X3

Le cuffie OPPO Enco X3 prevedono doppi driver e Dynaudio. Disponibili nei colori Nero e Beige e in due versioni: una con la custodia di ricarica wireless e una senza.

OPPO Watch X

Di OPPO Watch X durante l’evento di presentazione verrà mostrata anche la variante Glacier Rock Gray.