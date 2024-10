In attesa del 24 ottobre, giorno in cui sarà lanciata la serie OPPO Find X8, in Rete continuano ad emergere dettagli sulle sue caratteristiche più importanti.

Nelle scorse ore il produttore cinese ha deciso di fornire un’interessante anticipazione sulla fotocamera di OPPO Find X8 Pro, che potrà contare tra le altre cose su una caratteristica non molto comune.

Cosa possiamo aspettarci dalla fotocamera di OPPO Find X8 Pro

Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO, sul social Weibo ha dichiarato che l’impegno di questo produttore in materia di imaging è rivolto verso l’obiettivo di consentire agli utenti di scattare foto senza sforzo e ciò richiama uno scenario in cui si preme semplicemente l’otturatore per catturare la bellezza di fronte a sé, lasciando il resto allo smartphone.

Ebbene, quando ci sarà un momento emozionante da catturare, con il nuovo smartphone di OPPO gli utenti dovranno semplicemente premere il pulsante fisico dedicato all’otturatore, senza armeggiare tra le varie modalità per catturare tipi specifici di foto.

Inoltre, il produttore ha deciso di lavorare anche sul design della fotocamera, riuscendo ad ottenere un dispositivo notevolmente sottile e leggero, contrariamente a quanto avviene ormai nel settore mobile quando si punta su comparti imaging importanti.

Questo speciale pulsante è chiamato Quick Launch, si trova sul bordo destro del dispositivo e, a differenza di quello simile presente su iPhone 16, è di tipo capacitivo e incorpora un motore di vibrazione lineare.

Alla base della progettazione di questo pulsante di scatto vi sono l’esigenza di renderlo facile da premere con lo smartphone sia in orizzontale che in verticale, la volontà di integrarlo perfettamente con il design del telefono e la semplicità di utilizzo, in quanto il suo compito è avviare rapidamente la fotocamera senza funzioni complesse.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni.