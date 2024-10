Torniamo a parlare di YouTube e miniature per le playlist, questa volta occupandoci di una novità che potrebbe presto interessare YouTube Music. Dopo che qualche settimana fa abbiamo notato come, anche se in maniera insolita, YouTube consentisse di personalizzare le miniature delle playlist ora tale novità sembra poter arrivare anche su YouTube Music.

La funzione che permette di caricare immagini personalizzate per le miniature delle playlist

Attualmente YouTube Music consente di personalizzare le miniature delle playlist attraverso dei prompt che utilizzano l’intelligenza artificiale. Se non si sceglie alcuna immagine compare per impostazione predefinita una griglia 2×2 piuttosto anonima.

La personalizzazione, quindi, non è quella che ci si aspetterebbe caricando un’immagine dal proprio archivio. Come si può vedere dal video segnalato da un utente, invece, YouTube Music potrebbe introdurre questa soluzione.

Dal video, infatti, si può notare come nell’angolo in basso a destra dell’immagine della playlist compaia un’icona a forma di matita. Cliccandovi sopra compare un menu che permette di scegliere tra Scegli dalla libreria e Rimuovere l’immagine personalizzata. Selezionando la prima opzione si apre la finestra che consente di selezionare l’immagine dal proprio PC per poi ritagliarla e adattarla alla miniatura della playlist.

Al momento la funzione è stata individuata nella versione desktop di YouTube Music e c’è stata solo una segnalazione di questa novità e bisognerà capire se YouTube la distribuirà a tutti gli utenti ed eventualmente con quali tempistiche. La possibilità di personalizzare la miniatura delle playlist è una funzionalità molto richiesta dagli utenti che se rilasciata troverebbe ampio gradimento. Nonostante non ci siano grandi conferme o altri elementi a favore del rilascio di questa funzionalità la possibilità di personalizzare le miniature delle playlist è apparsa sia su YouTube che su YouTube Music a conferma di come Google stia lavorando in questa direzione.