Su YouTube è possibile utilizzare le proprie immagini come miniature per i video, ma non per le playlist. Queste, infatti, selezionano in automatico la miniatura del primo video in scaletta e per modificarla l’unica cosa che si può fare è cambiare l’ordine dei video mettendo al primo posto quello con la miniatura desiderata. Nei mesi scorsi qualcosa sembrava che si stesse muovendo avendo trovato una funzionalità simile all’interno del codice dell’app; ora queste novità verranno rilasciate nella versione 19.37.35 di YouTube ma c’è qualcosa di diverso a quanto ci si aspetterebbe.

Tutte le novità (e le limitazioni) delle miniature personalizzate per le playlist

Sì, le miniature personalizzate per le playlist arrivano finalmente su YouTube. Ma non per tutti e non come gli utenti si sarebbero aspettati. A poter usufruire di questa funzionalità, infatti, saranno solamente gli utenti che hanno un account YouTube verificato. Quindi un numero ristretto di utenti rispetto alla maggioranza di quelli che ogni giorno utilizza la piattaforma video di Google.

Chi ha l’account verificato (o dopo averlo fatto per usufruire delle miniature personalizzate) ci si rende conto che le cose sono diverse da come probabilmente si era immaginato. Infatti nell’angolo in basso a destra delle miniature delle playlist ora compare un’icona a forma di matita che selezionandola porta al relativo menu di modifica. Qui però non c’è la possibilità di caricare un’immagine, ma solo di generarne una tramite l’intelligenza artificiale o decidere di rimuovere quella precedentemente inserita.

La personalizzazione, quindi, c’è ma non è propriamente tale e la generazione tramite l’AI avviene sulla base di alcuni temi preimpostati un po’ come avviene per la funzionalità di generazione delle copertine degli album presente nelle playlist di YouTube Music. Per le playlist di YouTube si seleziona un tema e su questo prompt preconfigurato l’AI genererà delle immagini campione. A dire il vero c’è la possibilità di modificare parti del prompt selezionando il testo sottolineato ma non si ha un totale controllo su di esso.

L’introduzione di questa funzionalità è sicuramente un passo in avanti rispetto all’assenza della personalizzazione delle miniature ma la speranza di molti è che in futuro possa essere migliorata a tal punto da consentire una scelta libera delle immagini da utilizzare o creare.