Xiaomi ha lanciato oggi la campagna “Rivela la notte”, in concomitanza con l’arrivo in Italia della nuova serie Xiaomi 14T. Il progetto, che mira a raccontare le storie di chi vive e lavora di notte, vede la partecipazione della conduttrice televisiva Veronica Ruggeri come storyteller di un tema che tocca profondamente il cuore della società italiana.

Grazie alle avanzate lenti Leica della serie Xiaomi 14T, Ruggeri esplora le esperienze di cinque “protagonisti della notte”, ciascuno con una storia unica e affascinante. Tra di loro, spicca anche Dargen D’Amico, noto rapper e produttore discografica, la cui partecipazione aggiunge un tocco di creatività e autenticità al progetto.

Ogni video della serie “Rivela la notte” mette in luce le motivazioni e le emozioni dei lavoratori. “La campagna è un omaggio a tutte quelle storie che prendono vita quando cala il buio”, ha dichiarato Cristina Caricato, Head of PR di Xiaomi Western Europe. “Con il comparto camera della Serie Xiaomi 14T, possiamo raccontare queste storie con una nuova intensità, catturando dettagli invisibili e rivelando la magia della notte.”

La campagna, attiva da oggi, si sviluppa attraverso video online e diversi contenuti sui canali social di Xiaomi Italia. Le immagini e i racconti saranno disponibili anche su YouTube, Instagram, Facebook e X. Inoltre, scatti iconici realizzati con la serie Xiaomi 14T verranno esposti in spazi pubblicitari di città chiave come Milano, Roma e Napoli.

Xiaomi 14T eccelle nella fotografia… e non solo

La serie Xiaomi 14T, presentata a livello globale lo scorso settembre, si distingue sicuramente per le sue eccezionali capacità fotografiche, specialmente in condizioni di scarsa luminosità. Grazie alle lenti Leica Summilux in accoppiata al sensore Light Fusion 900, gli utenti possono catturare immagini di volti e paesaggi notturni con una nitidezza sorprendente.

Oltre alle speciali lenti Leica, la nuova serie Xiaomi 14T presenta specifiche impressionati, dal display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1.5K e con una luminosità di picco di 4000 nit, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria. La versione Pro dello Xiaomi 14T, invece, è dotato di un potente processore MediaTek Dimensity 9300+, accompagnato da una memoria di archiviazione fino a 1 TB e una tripla fotocamera.

Lo Xiaomi 14T Pro è disponibile a partire da 799,90 euro per il modello da 256 GB. Lo Xiaomi 14T, con processore Dimensity 8300-Ultra e fotocamera principale da 50 MP, ha un prezzo di partenza di 649,90 euro per la variante da 256 GB. Entrambi i modelli supportano la ricarica rapida e il 5G. È possibile acquistare entrambi i dispositivi sia su Amazon che su mi.com, approfittando delle promozioni esclusive fino al 31 ottobre 2024, tra cui un tablet Redmi Pad Pro in bundle.

