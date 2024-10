Copilot è ufficialmente disponibile su WhatsApp: il noto strumento basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft può essere raggiunto anche tra le chat della popolare app di messaggistica istantanea, pure in italiano. Come? Basta seguire un semplicissimo procedimento.

Come avere Copilot su WhatsApp all’interno delle chat

Microsoft ha introdotto Copilot su WhatsApp, fornendo l’accesso al suo chatbot attraverso una classica chat simile alle tante altre a disposizione sullo smartphone. Come probabilmente saprete, le potenzialità di Copilot sono molto ampie: l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale può fornire informazioni su vari argomenti, generali o specifiche, aiutare nella scrittura di documenti ed e-mail, analizzare pagine web, fornire aiuto per varie operazioni, generare immagini grazie alla tecnologia DALL-E 3 e tanto tanto altro.

Sugli smartphone Android è già possibile accedere a Copilot attraverso l’app ufficiale, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e di recente rinnovatasi con una nuova interfaccia, ma anche attraverso l’app Telegram. Chi non vuole scaricare applicazioni aggiuntive può comunque approfittare della novità proposta da Microsoft in queste ore: la disponibilità si è infatti allargata a WhatsApp, e avviare una conversazione con il chatbot è semplicissimo.

Per accedere a Copilot come se fosse uno dei nostri contatti è sufficiente scansionare il codice QR sul sito ufficiale di Microsoft, e successivamente accettare i termini proposti. Come si può notare negli screenshot qui sopra, il chatbot AI risponde in lingua inglese, ma è sufficiente chiedergli di passare all’italiano per farlo rispondere nella nostra lingua. Vale la pena sottolineare che l’assistente digitale accessibile tramite WhatsApp risulta più completo rispetto a quello disponibile su Telegram (che ad esempio non consente di generare immagini).

Avete già avuto modo di provare Copilot su WhatsApp? Oppure preferite affidarvi all’applicazione dedicata? Fateci sapere la vostra.