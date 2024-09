HyperOS Enhanced Edition rappresenta una sorta di ramo indipendente del sistema operativo di Xiaomi, utilizzato dal suo team di sviluppatori come un vero e proprio banco di prova per sperimentare nuove soluzioni tecniche a livello di kernel.

Le soluzioni provate in tale canale, dopo una lunga serie di approfonditi test e le necessarie certezze relative alla loro affidabilità, potrebbero poi essere implementate anche nella versione di HyperOS “ufficiale”, ossia quella che viene usata sui dispositivi disponibili sul mercato.

Xiaomi rilascia due nuove versioni beta di HyperOS Enhanced Edition

Nelle scorse ore il colosso cinese ha rilasciato le versioni HyperOS Enhanced Edition Beta 1.4.0.VNCCNXM.BETA e 1.1.4.0.VMLCNXM.BETA per Xiaomi 14 e Redmi K60 Extreme Edition.

A dire di Xiaomi, questo nuovo aggiornamento beta introduce delle animazioni di sistema più naturali e un consumo energetico ottimizzato durante il gioco.

Per quanto riguarda le novità, su Xiaomi 14 l’update ottimizza il problema della visualizzazione incompleta delle icone dopo l’espansione della cartella e migliora il problema del grande spazio vuoto nella parte superiore del layout del desktop. Con questo aggiornamento vengono inoltre risolti il problema per cui il desktop smetteva di funzionare in alcuni scenari, quello degli aggiornamenti ritardati per le app consigliate in modo intelligente e quello per cui l’interfaccia a volte sfarfallava nel momento del passaggio da “schermo spento” a “schermo di blocco”.

Per quanto riguarda Redmi K60 Ultra, il changelog è sostanzialmente lo stesso, con l’aggiunta di un fix di un bug relativo al registratore (a causa del quale la registrazione non poteva essere eseguita dopo aver concesso l’autorizzazione al microfono).

Stando a recenti indiscrezioni, HyperOS Enhanced Edition Beta potrebbe essere un’anteprima di HyperOS 2.0, versione che Xiaomi potrebbe presentare già il prossimo mese. Staremo a vedere.