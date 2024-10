Un paio di giorni fa, alcuni utenti (soprattutto negli Stati Uniti) hanno segnalato in rete la ricezione di una mail da Google che comunicava loro informazioni errate circa il loro account e Google Wallet.

Nelle ore successive, le segnalazioni si sono moltiplicate e con esse il livello generale di preoccupazione per un’eventuale truffa montata ad hoc per carpire i dati del portafogli digitale degli utenti e con essi l’accesso alle carte di credito. Per fortuna, si tratta di una storia “a lieto fine”, dal momento che lo stesso colosso di Mountain View ha fatto mea culpa, bollando il tutto come un banale errore.

Tempesta di mail errate “Hai aggiunto una nuova carta al tuo account Google“

Il 2 ottobre 2024 ha visto emergere in rete un numero consistente di segnalazioni circa la ricezione da parte degli utenti (principalmente statunitansi) di mail sospette (anche più di una consecutiva) che riguardavano l’aggiunta di una nuova carta agli account Google Pay/Google Wallet quando in realtà ciò non era vero.

Entrando un po’ più nel dettaglio, si scopre che in realtà le carte che venivano segnalate come appena aggiunte all’account, non fossero altro che vecchie carte, anhe scadute, associate in precedenza all’account stesso.

La prima reazione degli utenti è stata quasi di panico, visto che al giorno d’oggi le truffe sono dietro l’angolo. Un utente su Reddit, ad esempio, si domandava:

“C’è qualcosa di cui preoccuparsi? C’è qualche truffa che potrebbe usare questo come punto di partenza? O Google ha sbagliato qualcosa? Ci sono buone probabilità che io abbia usato questa carta da qualche parte dove Google potesse vederla, ma sarà stato più di un anno fa.”

Google Wallet non è al centro di una truffa: arriva il mea culpa di Big G

A distanza di qualche ora dalla comparsa delle segnalazioni in rete, Google, resasi conto dell’errore, ha pubblicato un articolo sul portale del supporto:

Per coloro che hanno ricevuto una notifica via mail: siamo a conoscenza di una notifica via mail inviata per errore in merito all’aggiunta della tua carta al tuo account Google. Ti assicuriamo che non c’è stato alcun accesso non autorizzato al tuo account. Ci scusiamo per l’inconveniente. Grazie,

Il team di Google Wallet

Sebbene all’inizio potesse sembrare l’incipit per qualche truffa, fortunatamente la vicenda si è subito sgonfiata ed è tutto rientrato. La morale di questa storia è “anche i più grandi sbagliano”: fortunatamente, il colosso di Mountain View è corso subito ai ripari, rassicurando gli utenti sul fatto che il loro portafogli digitale e il loro account siano rimasti al sicuro.