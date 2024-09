Si rinnova la gamma REDMAGIC con il debutto del nuovo REDMAGIC Nova Gaming Tablet che, dopo il lancio sul mercato interno, è ora pronto per la distribuzione internazionale con l’obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di mettere le mani su di un tablet “da gaming”, in grado di offrire tanta potenza e funzionalità dedicate ai giochi. Il nuovo tablet sarà disponibile sul mercato europeo nel corso del prossimo mese di ottobre. Vediamo i dettagli completi in merito.

REDMAGIC Nova Gaming Tablet: la scheda tecnica

Il nuovo REDMAGIC Nova Gaming Tablet punta a offrire tanta potenza agli utenti alla ricerca di un tablet (anche) per giocare e che, quindi, hanno bisogno di un chip in grado di offrire performance elevate, sia lato CPU che lato GPU. La scelta del brand, quindi, è ricaduta sullo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition di Qualcomm, in grado di spingere la CPU fino a 3,4 GHz e la GPU fino a 1 GHz.

Secondo i dati forniti da REDMAGIC, il tablet è in grado di raggiungere 2,3 milioni di punti su AnTuTu. A tenere sotto controllo il chip ci pensa un sistema di dissipazione del calore che include una ventola interna, in grado di raggiungere i 20.000 RPM. Complessivamente, il sistema di raffreddamento è composto da 9 livelli e comprende anche una heat pipe, strati in grafene e altri materiali ad altra conducibilità termica. Per REDMAGIC, questo sistema è in grado di ridurre la temperatura di ben 25° C.

Tra le specifiche tecniche del tablet troviamo un display da 10,9 pollici con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e refresh rate di 144 Hz. Il display ha un rapporto tra le dimensioni di 16:9 e include funzionalità per la riduzione della luce blu. Sotto la scocca c’è anche una batteria da 10.100 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 80 W. Il tablet è disponibile in due configurazioni, una con 12 GB di RAM e 256 GB di storage e una con 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Il REDMAGIC Nova Gaming Tablet è dotato di una scocca in lega metallica, con un look che l’azienda definisce “sia minimalistico che futuristico”. Ci sono anche le luci RGB incorporate nel logo REDMAGIC. Tra le specifiche troviamo una fotocamera anteriore da 20 Megapixel e una posteriore da 50 Megapixel, quattro speaker simmetrici, con supporto all’audio 3D, e tre microfoni. C’è anche il sensore il sensore di impronte digitali oltre a una porta USB-C, con cui è anche possibile effettuare il collegamento a un monitor esterno. Il tablet pesa 520 grammi ed è spesso 7,3 mm.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo REDMAGIC Nova Gaming Tablet sarà disponibile nel corso del mese di ottobre. Le vendite partiranno ufficialmente il prossimo 16 ottobre 2024. A partire dal 7 ottobre, però, è prevista una promo lancio i cui dettagli saranno rivelati in un secondo momento. Confermati, invece, i prezzi del tablet: la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage sarà commercializzata con un prezzo scontato di 499 euro mentre la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage arriverà sul mercato con un prezzo di 649 euro. Il tablet potrà essere acquistato tramite lo store ufficiale ma, come altri prodotti REDMAGIC, sarà acquistabile anche su Amazon (premette sul link per verificarne la disponibilità).