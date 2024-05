Ne abbiamo parlato giusto qualche giorno fa, il design dei Google Pixel 8 è stato progettato con in mente le cover protettive, a detta di Claude Zellweger, direttore della divisione Industrial Design di Google, utilizzate dal 90% delle persone. E se per 9 smartphone su 10 ci vuole una cover, capite bene perché il mercato di questi accessori sia così vasto e fiorente.

Ma c’è un problema: gran parte delle cover economiche sono di qualità infima, durano poco, hanno un fit dozzinale sulle forme del telefono e spesso e volentieri ne rovinano l’estetica. Basta che proteggano dirà qualcuno, certo, ma se nelle vostre tasche c’è uno smartphone lussuoso come può essere il Samsung Galaxy S24 Ultra, allora coprirlo con una cover da “effetto telecomando” diventa un delitto imperdonabile.

Il sottoscritto si è trovato così bene con la cover Bellroy per Pixel 8 Pro, che ha deciso di replicare per S24 Ultra, che dovrà fungere da smartphone principale per un lungo periodo, in previsione di un contenuto a lungo respiro che abbiamo progettato (stay tuned). Ecco quindi come va la Bellroy Leather Case per Samsung Galaxy S24 Ultra.

Qualità e design senza compromessi

Abbiamo scelto la colorazione “Everglade”, di un grigio-verde elegantissimo che si sposa perfettamente col titanio naturale di S24 Ultra, c’è però anche la colorazione “Terracotta” che è ugualmente originale e raffinata. La cover ha una base in plastica riciclata ed è poi rivestita da vera pelle prodotta responsabilmente e colorata con metodi naturali, Bellroy infatti aderisce al Leather Working Group (LWG), un gruppo di produttori che si è dato come obiettivo quello di dare un futuro sostenibile alla lavorazione del materiale naturale. La qualità della pelle è eccellente, è morbida e naturale e per questo purtroppo è soggetta a graffi a contatto con oggetti contundenti, bisogna tenerla un minimo da conto se si vuole preservare il look originale a lungo.

All’interno, nella parte a contatto con lo smartphone, troviamo un inserto in microfibra morbida, per evitare qualunque tipo di rischio di rigare la parte posteriore. Il fit, cioè il modo in cui la cover calza sullo smartphone è perfetto, lo si nota in particolare nella parte posteriore dove le sagomature degli obiettivi fotografici, dei sensori e del flash calzano a pennello. In basso invece, in corrispondenza dell’alloggiamento del pennino, troviamo una svasatura asimmetrica che facilita la pressione del bottone di sgancio della S-Pen, in altre parole la cover è evidentemente ben progettata e soprattutto non ha un taglio generico ma esattamente progettato per S24 Ultra.

Frontalmente i bordi si alzano di circa un millimetro in modo regolare dal centro verso l’esterno, questo piccolo rialzo protegge il display quando appoggiamo lo smartphone a faccia in giù, è poi presente anche un piccolo incavo che lascia scoperta la fessura posta al di sopra della capsula auricolare, tra telaio e vetro. Da notare poi che i bordi attorno al display sono esattamente a filo con il vetro, non sbordano verso l’interno, questo dettaglio vi consentirà di installare e utilizzare senza problemi una pellicola protettiva sul vostro smartphone. I tasti infine sono in alluminio satinato in tinta con la colorazione della cover, al di sotto della sagoma c’è un supporto grande come tutto il tasto, questo fa sì la pressione del tasto sia stabile anche se non imprimiamo la forza al centro dello stesso, verrà inoltre preservato il “click” originale.

Come può una cover essere così perfetta per uno smartphone? Il motivo è presto svelato, Bellroy infatti la produce in collaborazione proprio con Samsung, che la certifica di conseguenza come un prodotto “Designed for Samsung”, come viene anche esplicitato dall’apposito logo in confezione.

Prezzi e dove comprarla

Il modo più semplice per comprare la cover Bellory Leather Case per Samsung Galaxy S24 Ultra è Amazon, il prezzo è di 59 Euro, evidentemente più alto rispetto alla media. Ma non stiamo nemmeno a dirvelo, ne vale la pena, specialmente poi se avete messo mano al portafogli per acquistare uno smartphone importante come il flagship di Samsung, è giusto regalargli un vestito come si deve.