Torniamo a parlare di Bellroy, uno dei più apprezzarti produttori di accessori per la telefonia e non solo. Oggi vi parliamo di tre prodotti, molto utili nella vita di tutti i giorni ma che torneranno molto utili anche per chi viaggia più o meno spesso. Si tratta di Bellroy Key Cover, un prodotto giunto alla terza edizione, Bellroy Tech Kit e Bellroy Notebook Cover (che a dispetto del nome non ha nulla a che vedere con computer portatili).

Bellroy Key Cover

Tenere in ordine le chiavi è il compito di un accessorio come Bellroy Key Cover, disponibile anche nella versione Plus con una maggiore capienza. Si tratta di un portachiavi particolare, con un design intelligente che vi permette di avere le chiavi sempre in ordine e pronte all’uso.

Potete dire addio ai classici portachiavi ad anello, con le chiavi che girano e si incastrano, e che fanno sempre rumore nelle tasche sbattendo tra di loro. La soluzione di Bellroy, giunta ormai alla terza edizione, permette di inserire da due a quattro chiavi, con un sistema che tiene ferme le chiavi pur lasciando ampio spazio di manovra. L’anello a forma di D posizionato in basso consente di agganciare le chiavi dell’auto e la chiusura magnetica consente di avere tutto in ordine senza occupare troppo spazio.

E grazie al magnete potete anche attaccare le chiavi al frigo o a qualsiasi altra superficie metallica, così da non perderlo mai. Il nuovo portachiavi fa tesoro dell’esperienza avuta con i modelli precedenti, introducendo alcuni miglioramenti, come gli occhielli in metallo che proteggono l’elastico, prolungando così la vita utile del prodotto.

Potete acquistare Bellroy Key Cover a 55 euro sul sito ufficiale, scegliendo tra ben sei diverse colorazioni: Black, Ocean, Everglade, Hazelnut, Caramel e Deep Plum. La versione Plus costa appena 4 euro in più e consente di alloggiare fino a 8 chiavi.

Bellroy Tech Kit

Ideale per chi è spesso in viaggio, ma anche per chi vuole avere tutti i propri accessori sempre in ordine, Bellroy Tech Kit (Carryology Essential Edition) è una custodia realizzata in nylon riciclato, che misura 130 x 230 x 72 millimetri e con una cerniera di tipo YKK, resistente all’acqua così come il tessuto esterno.

La fodera interna è di colore arancione, molto vivace e che permette di individuare molto velocemente gli accessori fissati. Sono presenti due tasche in rete elasticizzata, perfette per alimentatori, mouse o altri accessori di dimensioni simili, e una tasca con chiusura magnetica, per tenere un power bank o una serie di cavi di alimentazione e ricarica.

La parte esterna di questa tasca è dotata di alcuni elastici che permettono di fissare cuffie, chiavette USB e altri piccoli accessori, così da avere il perfetto kit da viaggio da portare sempre con voi, ma molto comodo anche per avere sempre tutto a portata di mano, senza dover rovistare tra i cassetti.

La resistenza all’acqua e la fodera interna colorata sono una esclusiva della Carryology Essential Edition, in vendita sullo store ufficiale a 75 euro. Potete risparmiare 10 euro, spendendone quindi 65, per avere una delle altre 8 colorazioni (Black, Slate, Arcade Grey, Navy, Ranger Green, Bronze, Saltbush e White Ocre.

Bellroy Notebook Cover

Chiudiamo con l’ultimo accessorio, ideale per chi ama prendere appunti e preferisce farlo sulla carta piuttosto che su un dispositivo elettronico. Bellroy Notebook Cover è una custodia in pelle (potete scegliere fra tre diverse colorazioni) dove potete inserire un piccolo quaderno (nella confezione di vendita ce ne sono due) sul lato destro e con un paio di tasche sul lato sinistro, perfette per alloggiare qualche biglietto da visita (sempre che li utilizziate ancora) o carte di credito. Al centro è possibile fissare una penna così da essere sempre pronti a prendere appunti, segnare qualche idea o disegnare uno schizzo veloce da riportare in seguito sul computer.

Le due metà si chiudono magneticamente, così da evitare che il taccuino possa cadere e gli scomparti per le carte sono abbastanza stretti da evitare che inserendo una sola carta possa cadere, ma sufficientemente spaziosi da alloggiare 2-3 tessere. E se viaggiate molto potete utilizzarla anche come custodia per il passaporto, così da evitare di rovinarlo nell’uso.

Potete acquistare Bellroy Notebook Cover, disponibile nelle colorazioni Black, Everglade e Caramel sullo store ufficiale a 99 euro, spese di spedizione incluse. Il prezzo è indubbiamente alto ma è ampiamente giustificato dalla qualità dei materiali utilizzati e dalle finiture, curate in ogni minimo aspetto. Un prodotto, insomma, destinato a durare nel tempo.