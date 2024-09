Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Un esempio recente di questo lavoro senza sosta è quello che ci arriva da Google Gemini, la soluzione studiata da Google per offrire agli utenti un’assistente virtuale che sia in grado di sfruttare le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale.

Come cambia l’interfaccia di Google Gemini su Android

Nelle scorse ore nell’app Gemini per Android è stata avviata l’implementazione di una nuova riprogettazione della schermata iniziale, eliminando la casella in basso nella quale veniva ricordato agli utenti che potevano digitare, parlare o condividere una foto su Gemini Advanced. Ed ancora, la vecchia interfaccia aveva una pillola con i pulsanti per l’input vocale e della fotocamera mentre il pulsante + per il menu di caricamento era a sinistra e Gemini Live nell’angolo destro.

Nella nuova versione, il messaggio relativo alla opzioni disponibili è stato compresso ed inserito sulla stessa riga dei quattro pulsanti, con un look che ricorda quello dell’interfaccia utente di Gemini sul Web.

Se si tocca il campo di testo, un’animazione estende il messaggio iniziale, con un ritorno alla vecchia interfaccia e lo scorrimento della tastiera verso l’alto.

In sostanza, il team di sviluppatori di Google Gemini sta optando per un aspetto minimal che ricorda molto quello dell’iconica homepage di Ricerca Google. Gli utenti che non vedono questa nuova schermata iniziale potrebbero provare a forzare l’arresto dell’app e riavviarla. L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: