Come ormai tutti sappiamo, l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più a gamba tesa all’interno dei dispositivi mobile degli ultimi anni, introducendo nuove e interessanti funzionalità. Lo abbiamo visto con i recenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, lanciati da qualche settimana sul mercato con supporto a Galaxy AI, così come i nuovissimi smartphone della serie Google Pixel 9 con il pieno supporto a Gemini, la nuova intelligenza artificiale di Google. In tutto questo, realme non si è tirata di certo indietro e ha deciso di dire la sua introducendo per la prima volta un aggiornamento che porta con sé alcune funzionalità di intelligenza artificiale all’interno del suo realme GT 6: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Realme GT 6: i dettagli di tutte le nuove funzionalità AI

Entrando maggiormente nello specifico, il nuovo aggiornamento di realme GT 6 porta con sé ben 3 nuove funzionalità garantite dal supporto dell’intelligenza artificiale, diventando a tutti gli effetti il primo smartphone della compagnia compatibile con quest’ultima.

Partiamo prima di tutto da AI Ultra Clarity, che fa uso di modelli avanzati d’intelligenza artificiale, portando un netto miglioramento a qualsiasi immagine in termini di nitidezza e risoluzione. La nuova funzione si presta efficacemente alle foto acquisite con il sensore ultra-teleobiettivo, permettendo di aumentare significativamente la qualità e i dettagli al suo interno.

È poi il turno di AI Eraser 2.0, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di ripulire le proprie istantanee in modo semplice e intuitivo, potendo scegliere rispettivamente tra la selezione manuale o automatica in base alle proprie preferenze per rimuovere gli oggetti indesiderati da qualsiasi foto. A questo si aggiunge poi lo sfondo, che sulla base dell’elemento rimosso viene ripristinato e ripulito grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale.

Terminiamo infine con AI Smart Summary, funzione che risulta la compagna perfetta per gestire efficacemente le registrazioni delle riunioni di lavoro. La nuova funzionalità è infatti in grado di rimuovere tutti i contenuti superflui, consentendo di ottenere dei riassunti precisi e accurati delle registrazioni, portando ad un notevole risparmio di tempo. Al momento la funzione supporta numerose lingue, che comprendono l’italiano, l’inglese, il cinese, lo spagnolo, l’hindi e altre ancora, permettendo così una fruizione a tutto tondo per un pubblico internazionale.

Vi ricordiamo che realme GT 6 è disponibile sul mercato dallo scorso giugno al prezzo di 699,99 euro per la variante da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con altri tagli e configurazioni disponibili in base alle esigenze personali del singolo utente. La distribuzione delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale su realme GT 6 è invece prevista entro il mese di settembre, nel caso degli utenti europei. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.