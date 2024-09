Dopo tante settimane di attesa, finalmente il nuovo pieghevole HONOR Magic V3 è disponibile sul mercato italiano e tutto il continente europeo dallo scorso 5 settembre, portando già con sé un nuovo aggiornamento che ne migliora l’esperienza d’uso. Le vendite registrate nei primi giorni suggeriscono un successo a dir poco sorprendente, con la compagnia in seria in difficoltà a soddisfare la sempre più crescente domanda da parte dei consumatori, registrando addirittura il sold-out in alcune nazioni: scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo aggiornamento e delle vendite.

HONOR Magic V3: tutte le novità dell’aggiornamento

La compagnia ha rilasciato nel corso delle ultime ore un corposo aggiornamento per il suo nuovo pieghevole che si aggiorna così alla versione MagicOS 8.0.1.162, con diversi miglioramenti riguardanti la barra di stato e il comparto fotocamere, con un passo in avanti nell’acquisizione dei ritratti. Oltre a questo, l’aggiornamento mira a rinnovare Magic Capsule per la gestione delle notifiche, la modalità split-screen e alcuni aspetti relativi alla stabilità generale di sistema per l’esperienza d’uso quotidiana.

Partendo dalla barra di stato, le dimensioni del font sono significativamente aumentate, come anche le icone, garantendo così una maggior visibilità e chiarezza da parte dell’utente. La modalità split-screen è stata migliorata sia per le app di sistema, che per quelle realizzate da terze parti, rimuovendo ogni possibile lag che si era verificato fino ad oggi, assicurando in questo modo un’esperienza del tutto fluida e priva di scatti.

In generale, con il nuovo aggiornamento del sistema operativo gli utenti avranno tra le mani un dispositivo molto più responsivo e scattante rispetto a quanto già visto finora.

HONOR Magic V3: in Europa la domanda supera l’offerta

Secondo quanto riportato dal Phandroid, HONOR Magic V3 avrebbe registrato nel Regno Unito vendite pari al 195% del precedente modello, Honor Magic V2, durante lo stesso arco temporale. Tra tutte le colorazioni disponibili, in particolare, la variante rosso-marrone sembrerebbe essere quella di maggior successo tra i consumatori del Regno Unito.

Nonostante i considerevoli sforzi di Samsung con il recente Galaxy Z Fold6 e Pixel 9 Pro Fold di Google, Honor Magic V3 rimane ad oggi lo smartphone pieghevole più sottile di sempre, rappresentando molto probabilmente la chiave del suo clamoroso successo. Ricordiamo che Samsung al momento potrebbe essere al lavoro su una nuova versione Slim di Galaxy Z Fold6, che potrebbe dare del filo da torcere al nuovo pieghevole di HONOR.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle vendite di queste settimane da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.